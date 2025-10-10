Dina Boluarte reapareció en su casa tras ser vacada: esto fue lo que dijo

La expresidenta Dina Boluarte, quien fue vacada durante la primera hora de este viernes 10 de octubre y cuyo paradero se desconocía, finalmente reapareció y dio unas cortas declaraciones a la prensa. (Video / Fuente: Panamericana)

“Desde esta mañana se ha estado indicando, a través de los medios de comunicación, que estaba no habida o que había buscado un asilo. Nada de ello es cierto. Estoy en mi hogar. Casi a las doce de la noche el Congreso notificó la vacancia y a mi casa llegué aproximadamente a las 3 de la mañana”, señaló.

También mencionó: “Hoy he estado descansando, como corresponde. No está en el más mínimo pensamiento ni en mi sentimiento patriótico dejar el país. Tan es así que, habiendo vivido aproximadamente siete años en el extranjero, he regresado a la patria, porque siempre estuvo en mi corazón servir al Perú, lo hice en mi calidad de Presidenta de la República”.

Finalmente, Dina Boluarte mencionó que “estoy tranquila con mi conciencia. Sobre aquellos casos que están en investigación en el Ministerio Público, no soy responsable de ninguno de ellos. La calma está en mí. Estoy en mi hogar y estaré permanentemente en el país”.

