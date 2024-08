Dina Boluarte abraza y respalda al ministro Santiváñez: «Gracias por su firmeza contra la delincuencia»

Este miércoles 28 de agosto, la presidenta Dina Boluarte mostró su respaldo público al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien se encuentra cuestionado tras la difusión reciente de audios con el capitán de la PNP, Junior Izquierdo, apodado “Culebra”, en la que se habla sobre la intención de desactivar la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).

“Nuestro Gobierno tiene un firme compromiso con la paz de los ciudadanos; por ello, desplegamos nuestro máximo esfuerzo para enfrentar la delincuencia junto a nuestra querida y buena policía. Nuestro gobierno, a través del Ministerio del Interior —y gracias, ministro, por ponerle fuerza y firmeza contra la delincuencia— respalda a nuestra Policía y a todas sus unidades orgánicas”, expresó Boluarte.

Previamente, la jefa de Estado había dado un abrazo muy afectuoso a Santiváñez a su llegada al distrito de El Agustino, donde se realizó la inauguración de una base del escuadrón “Los Halcones”. Luego, emitió su discurso de apoyo al cuestionado Santiváñez frente a las revelaciones que se han dado en los últimos días.

AUDIO COMPROMETEDOR

El último domingo, «Punto Final» difundió una conversación entre el ministro Santiváñez y el capitán PNP Izquierdo, quienes se habrían reunido en un chifa en la cuadra 32 de la Av. Aviación, San Borja, el 21 de mayo pasado.

Durante la cena, Santivañez reveló que la presidenta Boluarte le solicitó que se desactive la Diviac.“A mí Dina (Boluarte) me pidió cerrar la Diviac, dos veces. Hasta ayer me dijo eso”, expresó el titular del Mininter.

A lo añadió además que la jefa de Estado también le habría llamado la atención a Santiváñez por no cuestionar con mayor dureza al coronel Colchado en una entrevista concedida a ‘Punto Final’. “Por eso a mí la tía me llamó. ‘¿Qué, cómo? ¿Cómo es posible? Usted debió decir que no, que es un policía politizado’”, refirió el funcionario del Ejecutivo.

¿AUDIO CONFIRMADO?

José Carlos Mejía, abogado del capitán de la policía Junior Izquierdo, confirma la autenticidad del audio y señala que revela posibles manipulaciones políticas y presiones indebidas. Santivañez, al ser consultado, negó las acusaciones y cuestionó la veracidad de los audios, afirmando que podrían estar manipulados.

La denuncia presentada por Izquierdo contra Santiváñez por presunto abuso de autoridad está en manos de la fiscalía. Los audios adicionales, que incluyen detalles sobre posibles encubrimientos, están siendo revisados.