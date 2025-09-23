Dina Boluarte se reúne con Lula da Silva para fortalecer relación comercial con Brasil

En el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, sostuvo hoy una reunión bilateral con el presidente de la República de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Estas sesiones ayudan al intercambio de intereses para establecer relaciones y obtener beneficios mutuos, ya sea en un contexto comercial o específico para la coordinación entre diferentes organizaciones y países.

En dicho encuentro, los líderes reconocieron la histórica relación comercial, económica y diplomática que une a ambos países desde hace décadas. Ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de profundizar en el desarrollo de infraestructura complementaria, que permita la conectividad entre Perú y Brasil, y el desarrollo económico de las zonas amazónicas fronterizas.

Esta junta se consolida luego del llamado de Boluarte a los presidentes de Estado participantes a trabajar de forma unida por el desarrollo de los pueblos. En él, remarcó que el Perú es un país solvente, estable, resiliente, emprendedor y solidario que ama la paz, la libertad y la democracia, y que ha podido recuperar su economía, que lleva ya 17 meses de crecimiento consecutivo, tras superar un episodio de recesión, violencia política y un golpe de Estado fallido.

REUNIÓN CON AUTORIDADES EUROPEAS

De igual forma, la mandataria se reunió también con el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, a fin de fortalecer el comercio exterior.

Durante el encuentro se abordaron temas como la importancia del puerto de Amberes como entrada de productos peruanos a Europa y el desarrollo de proyectos de inversión.

