Dina Boluarte sobre decisión del TC: “Dejaremos un legado en defensa de la figura presidencial”

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció sobre la decisión del Tribunal Constitucional de declarar fundada la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo. Sostuvo que su gestión dejará un legado “en defensa de la figura presidencial”.

“En el 2026, dejaremos un legado en defensa de la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho e incluso de la figura presidencial frente a investigaciones arbitrarias”, mencionó durante su discurso en el que acordó seguir trabajando con compromiso, decisión y transparencia.

La jefa de Estado dio estas declaraciones durante la ceremonia de recepción de vehículos por parte de Sunafil, a fin de potenciar la capacidad de respuesta ante denuncias y proteger los derechos de los trabajadores.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Dina Boluarte aprovechó en exponer avances como Gobierno y señaló que la agencia de calificación Moodys, una de las más importantes del mundo, ha previsto que este 2025, el Perú será uno de los países que liderará el crecimiento en América Latina con una expansión superior al 3%.

“Hoy la economía peruana acumula 15 meses continuos de crecimiento, caminamos firmes en la construcción de un Perú con más oportunidades y una inflación controlada. Y no lo dice esta presidenta, lo reconocen las más prestigiosas entidades internacionales”, agregó.

