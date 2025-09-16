Dina Boluarte solicita autorización al Congreso para viajar a New York

La presidenta de la República, Dina Boluarte, solicitó al Congreso autorización para viajar a Nueva York, entre el 21 y el 25 de septiembre de 2025, con el fin de representar al Perú en el 78.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, uno de los foros políticos más importantes del mundo.

El oficio ya fue remitido al Parlamento y será debatido en los próximos días. De aprobarse, Boluarte Zegarra delegará el Despacho Presidencial durante cinco jornadas, tal como establece el artículo 115 de la Constitución.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL VIAJE?

La Asamblea General reúne cada año a jefes de Estado y de Gobierno para abordar temas globales como paz, cambio climático, derechos humanos y desarrollo sostenible.

Según el Ejecutivo, la presencia de Dina Boluarte permitirá exponer la postura del Perú y sostener reuniones bilaterales con otros líderes.

En septiembre de 2024, el Congreso de la República rechazó un pedido similar, alegando la crisis de gobernabilidad y la necesidad de que la jefa de Estado permaneciera en el país. Desde Palacio, la decisión fue vista como un obstáculo para la política exterior.

🔴 Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para viajar a Nueva York. El oficio solicita que “se autorice a la Presidenta la salida temporal del territorio nacional del 21 al 25 de septiembre de 2025”. Más información en https://t.co/nqNMZ8kISj pic.twitter.com/3AbneN0dx9 — Latina Noticias (@Latina_Noticias) September 16, 2025

La nueva solicitud llega en un escenario político nuevamente tenso. Mientras un sector del Legislativo cuestiona el viaje, otros sostienen que la representación internacional del Perú no debe verse afectada por disputas internas.

De obtener luz verde, la presidenta Boluarte participará por primera vez como jefa de Estado en la Asamblea General de la ONU, lo que marcaría el regreso del Perú a un escenario central para la diplomacia mundial.

