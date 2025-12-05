El contundente mensaje de Phillip Butters contra Avanza País tras renunciar al partido

El comunicador Phillip Butters presentó su “renuncia irrevocable” a su militancia de Avanza País. De esta manera, queda fuera de la carrera electoral, pues era el precandidato de ese partido político para la Presidencia de la República de cara a las elecciones generales del 2026.

Minutos después de conocerse la noticia, el también presentador de televisión emitió un mensaje en su cuenta de X (exTwitter) señalando que en Avanza País “no existe la organización, el control ni el rigor mínimo que el Perú merece para encarar una campaña seria”.

Asimismo, Phillip Butters mencionó que “el Perú requiere una opción sólida y no se han logrado implementar temas mínimos de organización, control, financiamiento y desarrollo político necesarios para asumir una responsabilidad de esa naturaleza”.

