Partidos de hoy, miércoles 29 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 29 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
UEFA Champions League – Europa
2.00 p. m. | Atlético Madrid vs Arsenal
Primeira Liga – Protugal
2.15 p. m. | Sporting CP vs Tondela
Copa Sudamericana
5.00 p. m. | Juventud vs Academia Puerto Cabello
5.00 p. m. | Deportivo Riestra vs Torque
5.00 p. m. | Caracas vs Racing Club
7.30 p. m. | Cienciano vs Atlético Mineiro
7.30 p. m. | Palestino vs Gremio
Copa Libertadores
5.00 p. m. | Mirassol vs Always Ready
5.00 p.m. | Platense vs Santa Fe
7.00 p. m. | Barcelona vs Universidad Católica
7.30 p. m. | Cerro Porteño vs Palmeiras
7.30 p. m. | Estudiantes vs Flamengo
9.00 p. m. | Universitario vs Nacional