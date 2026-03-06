Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 6 de marzo

Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este viernes 6 de marzo.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

LIMA

– Wolfgang Grozo (Integridad Democrática ) Lince

2 p.m. Campaña seguridad vial por los niños en el Touring de Lince

– Carlos Jaico (Perú Moderno) SJL

9 a.m. caravana de mototaxis

3 p.m. Centro de Lima

REGIONES

– Rafael López Aliaga (Renovación Popular) Tarma y Oxapampa

7:30 a.m. Sr. Muruhuay en Tarma

– Mario Vizcarra (Perú Primero) en Piura

10 a.m. encuentro con militancia en Talara

3 p.m. conversatorio partidario

Ronald Atencio (Venceremos) Puno

10 a.m. Azángaro. Pasacalle

