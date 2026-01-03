Temas
Lo último
José Jerí
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
José Jerí
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Política

Elecciones 2026: Estas son las 32 fórmulas presidenciales que lograron su inscripción ante el JNE

Política
Elecciones 2026: Estas son las 32 fórmulas presidenciales que lograron su inscripción ante el JNE
kortega@latina.pe
kortega@latina.pe
Compartir

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 inscribió este sábado ocho nuevas fórmulas presidenciales, con lo cual ya son 32 el total de listas de candidaturas que participarán en las próximas Elecciones Generales 2026.

Con este último reporte, 32 partidos políticos lograron inscribir a sus candidatos para la presidencia y vicepresidencias de la República, dos se encuentran en periodo de tacha mientras que otros dos con tacha en trámite, conforme al cronograma electoral vigente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Estas son las 32 organizaciones políticas que continúan en carrera electoral:

  1.  Alfonso López Chau – Ahora Nación
  2.  César Acuña – Alianza para el Progreso
  3.  Álvaro Paz de la Barra – Fe en el Perú
  4.  Keiko Fujimori – Fuerza Popular
  5.  Roberto Sánchez – Juntos por el Perú
  6.  Jorge Nieto – Partido del Buen Gobierno
  7.  Charlie Carrasco – Partido Demócrata Unido Perú
  8.  George Forsyth – Somos Perú
  9.  Fernando Olivera – Frente de la Esperanza 2021
  10.  Mesías Guevara – Partido Morado
  11.  Herbert Caller – Partido Patriótico del Perú
  12.  Carlos Jaico – Perú Moderno
  13.  José Luna – Podemos Perú
  14.  Paul Jaimes – Progresemos
  15.  Rosario Fernández – Un Camino Diferente
  16.  Carlos Espá – Sí Creo
  17.  Rafael Belaúnde – Libertad Popular
  18.  Fiorella Molinelli – Fuerza y Libertad
  19.  Enrique Valderrama – APRA
  20.  Alex Gonzales – Demócrata Verde
  21.  Vladimir Cerrón – Perú Libre
  22.  Walter Chirinos – PRIN
  23.  Antonio Ortiz – Salvemos al Perú
  24.  Roberto Chiabra – Unidad Nacional
  25.  Ernesto Diez-Canseco – Partido Político Perú Acción
  26.  Wolfgang Grozo – Partido Político Integridad Democrática
  27.  Ricardo Belmont – Partido Cívico Obras
  28. Napoleón Becerra – Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú
  29. Carlos Álvarez – Partido País para Todos
  30. Ronald Atencio – Alianza Electoral Venceremos
  31. Yonhy Lescano – Partido Político Cooperación Popular
  32. Armando Masse – Partido Demócrata Federal

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo