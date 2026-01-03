Elecciones 2026: Estas son las 32 fórmulas presidenciales que lograron su inscripción ante el JNE

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 inscribió este sábado ocho nuevas fórmulas presidenciales, con lo cual ya son 32 el total de listas de candidaturas que participarán en las próximas Elecciones Generales 2026.

Con este último reporte, 32 partidos políticos lograron inscribir a sus candidatos para la presidencia y vicepresidencias de la República, dos se encuentran en periodo de tacha mientras que otros dos con tacha en trámite, conforme al cronograma electoral vigente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Estas son las 32 organizaciones políticas que continúan en carrera electoral:

Alfonso López Chau – Ahora Nación César Acuña – Alianza para el Progreso Álvaro Paz de la Barra – Fe en el Perú Keiko Fujimori – Fuerza Popular Roberto Sánchez – Juntos por el Perú Jorge Nieto – Partido del Buen Gobierno Charlie Carrasco – Partido Demócrata Unido Perú George Forsyth – Somos Perú Fernando Olivera – Frente de la Esperanza 2021 Mesías Guevara – Partido Morado Herbert Caller – Partido Patriótico del Perú Carlos Jaico – Perú Moderno José Luna – Podemos Perú Paul Jaimes – Progresemos Rosario Fernández – Un Camino Diferente Carlos Espá – Sí Creo Rafael Belaúnde – Libertad Popular Fiorella Molinelli – Fuerza y Libertad Enrique Valderrama – APRA Alex Gonzales – Demócrata Verde Vladimir Cerrón – Perú Libre Walter Chirinos – PRIN Antonio Ortiz – Salvemos al Perú Roberto Chiabra – Unidad Nacional Ernesto Diez-Canseco – Partido Político Perú Acción Wolfgang Grozo – Partido Político Integridad Democrática Ricardo Belmont – Partido Cívico Obras Napoleón Becerra – Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú Carlos Álvarez – Partido País para Todos Ronald Atencio – Alianza Electoral Venceremos Yonhy Lescano – Partido Político Cooperación Popular Armando Masse – Partido Demócrata Federal

