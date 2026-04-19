Punto Final: reportajes y resumen del programa de este 19 de abril | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 19 de abril de 2026.

PIERO CORVETTO BAJO INVESTIGACIÓN

Las llamadas “fallas extraordinarias”, calificadas así por el jefe de la ONPE, han puesto bajo la lupa su gestión. Se trata de problemas en el traslado de material electoral a las mesas de votación, el colapso del sistema STAE -que impidió el reconocimiento de códigos y la impresión de documentos oficiales- y la pérdida de la cadena de custodia en algunas cajas con cédulas de sufragio. Hoy, Piero Corvetto. Ahora afronta investigaciones policiales y fiscales por presuntamente afectar el derecho al voto, omitir o retrasar funciones y obstaculizar el desarrollo normal de las elecciones, en perjuicio del Estado y la sociedad. Su permanencia en el cargo está ahora en manos de la Junta Nacional de Justicia. Punto Final tiene todos los detalles de esta investigación. Además, accedió a unos correos internos que revelan decisiones tomadas por directivos de la ONPE.

HABLA EL DUEÑO DE GALAGA

Las demoras en el traslado del material electoral que afectaron el normal desarrollo del proceso en diversos centros de votación de Lima Sur y Lima Oeste, y rápidamente las miradas apuntaron a una responsable: la empresa Galaga SAC, contratada en marzo pasado para la estiba y desestiba de ánforas, cédulas de sufragio, actas y equipos informáticos. A partir de allí, se desencadenó una cadena de retrasos y cuestionamientos que comenzó dos días antes de las elecciones. Punto Final ha reconstruido este caso en detalle, en una radiografía del caos que incluye documentos, videos exclusivos y una entrevista con el dueño de la contratista, Juan Alvarado, quien por primera vez da su versión de lo ocurrido.

BAJÓ EL AUSENTISMO, CRECIERON LAS FALLAS

Las elecciones del pasado 12 de abril dejaron cifras que valen la pena revisar. Punto Final con el apoyo de especialistas en temas electorales, ha analizado lo ocurrido durante la jornada. De las 92 mil 720 mesas habilitadas, 211 mesas no se instalaron el día de la votación, aunque sí lo hicieron al día siguiente. Esto representa apenas el 0.2% del total, una cifra menor en comparación con el 2021, cuando fueron 499 las mesas que no llegaron a instalarse. En cuanto al ausentismo, se ubicó en 22.9%, dentro de los niveles históricos y muy por debajo del casi 30% registrado en las elecciones pasadas. Sin embargo, lo ocurrido el domingo marcó una diferencia importante. A diferencia de procesos anteriores, donde la ausencia de miembros de mesa era el principal problema, esta vez la responsabilidad recayó en la ONPE. Esta falla afectó directamente a 52 mil electores, es decir, al 0.23% del padrón nacional.

LOS ROSTROS DEL NUEVO CONGRESO

Aun cuando el proceso de conteo de actas todavía no ha concluido, ya se van definiendo los partidos que lograrán representación en el nuevo Congreso bicameral. Estamos hablando de Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras. En esta nueva composición legislativa habrá una mezcla de experiencia y renovación: algunos congresistas actuales han sido reelectos, varios rostros conocidos llegarán por primera vez al Parlamento, y también se incorporan numerosos nombres nuevos. Punto Final ha realizado un reportaje sobre cómo quedará conformado el nuevo Legislativo, que iniciará funciones en julio de este año.

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