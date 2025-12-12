Elecciones 2026: estos congresistas votaron en contra de la reelección y hoy vuelven a postular

En una aparente contradicción política, al menos 16 congresistas que votaron en contra de la reelección parlamentaria en 2023 y 2024 han decidido postular nuevamente en las Elecciones Generales de 2026, con el objetivo de conservar un escaño en el futuro Congreso bicameral.

La reforma constitucional que restablece la bicameralidad —y con ella, la reelección parlamentaria indefinida— fue aprobada tras intensos debates en noviembre de 2023 y marzo de 2024. Sin embargo, algunos de los legisladores que se opusieron públicamente a esta medida ahora se inscriben en listas partidarias con miras a continuar en la escena legislativa. La situación ha generado críticas por la incongruencia entre su discurso y sus acciones.

PERÚ LIBRE

Perú Libre es una de las bancadas con más integrantes que rechazaron la reelección, pero que ahora optan por mantenerse en la política activa. Uno de los casos más emblemáticos es el de Isaac Mita, quien votó en contra en 2023 y, aunque en 2024 expresó dudas sobre su candidatura, hoy apunta al Senado.

También han confirmado su participación Flavio Cruz —quien postula como primer vicepresidente en la fórmula de Vladimir Cerrón— y Waldemar Cerrón. Otros nombres de la bancada que se suman a la contienda electoral son María Agüero, Segundo Montalvo, María Taipe, Américo Gonza y Kelly Portalatino, todos con un historial previo de oposición a la reelección.

ALIANZA VENCEREMOS

En la alianza Venceremos —integrada por Nuevo Perú por el Buen Vivir y Voces del Pueblo— también figuran postulantes que antes se opusieron a la reelección. Sigrid Bazán ha argumentado que su postulación no es contradictoria, ya que su objetivo sigue siendo “combatir a las mafias” y trabajar desde la sociedad civil. Señaló además que su desacuerdo fue con el proceso de aprobación de la reforma, no con la figura de la reelección en sí.

Hamlet Echeverría, por su parte, también será candidato al Senado, una intención que ya había anunciado en diciembre de 2024.

JUNTOS POR EL PERÚ

En Juntos por el Perú, varios congresistas que votaron en contra de la reforma ahora alistan sus campañas para 2026. Wilson Quispe, quien calificó la norma como una propuesta “no socializada”, buscará un escaño en el Senado. A él se suman Roberto Sánchez, Elías Varas, Víctor Cutipa y Margot Palacios, quienes también intentarán reelegirse pese a su rechazo inicial a la reforma.

PODEMOS PERÚ

Guido Bellido, quien votó en contra de la reelección, postulará al Senado como invitado de Podemos Perú, pese a pertenecer al partido Pueblo Consciente, del cual es presidente. Esta alianza ha sido posible gracias al mecanismo de invitación política entre organizaciones.

PERÚ PRIMERO

Por su parte, Isabel Cortez, quien fue parte de Podemos Perú y Juntos por el Perú, también se opuso a la reelección en ambas votaciones. Actualmente alejada de esas agrupaciones, buscará un escaño en el Senado con el partido Perú Primero, liderado por el expresidente Martín Vizcarra.

VIDEO RECOMENDADO