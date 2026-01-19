Elecciones 2026: estos son los detalles de las cédulas de sufragio ya oficiales

A medida que se acercan las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha oficializado los diseños finales de las cédulas de sufragio. La medida fue formalizada mediante la Resolución Jefatural n.° 000008-2026-JN/ONPE, publicada en el diario El Peruano.

Según informó el organismo, los modelos aprobados no recibieron observaciones ni impugnaciones, lo que garantiza un proceso electoral transparente y seguro. Las cédulas serán utilizadas el 12 de abril por millones de ciudadanos y, de ser necesario, en una eventual segunda vuelta presidencial.

¿CÓMO SERÁN LAS CÉDULAS ELECTORALES?

La cédula principal servirá para la elección de presidente y vicepresidentes, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino. Estará dividida en cinco columnas de distintos colores que permitirán identificar a las organizaciones políticas. Cada columna incluirá el símbolo del partido, los nombres de los candidatos y, en el caso de la fórmula presidencial, sus fotografías.

Las dimensiones mínimas serán de 42 cm de ancho por 21 cm de largo, aunque podrían extenderse hasta los 44 cm si el número de listas lo requiere.

El documento contará con instrucciones claras sobre cómo emitir el voto y el tipo de elección correspondiente. Como medida de seguridad, se incluirá un código de barras con el ubigeo del elector, y el nombre de la región estará impreso en el extremo inferior derecho.

En el reverso, la cédula tendrá espacios para las firmas de los miembros de mesa (presidente, secretario y tercer miembro), el nombre del proceso electoral y la firma opcional de los personeros.

En caso de segunda vuelta, se usará una cédula más compacta, de 15 cm de largo por 21 cm de ancho, con orientación horizontal. Incluirá únicamente a los dos candidatos finalistas, sus fotografías y el símbolo de sus respectivas organizaciones políticas.

Asimismo, se ha aprobado un modelo especial para miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Este documento tendrá tres columnas: una para la fórmula presidencial, otra para senadores y una última para el Parlamento Andino. En segunda vuelta, se reducirá a dos columnas para las fórmulas finalistas.

La ONPE también validó las instrucciones para los sorteos que definirán el orden de aparición de los partidos políticos en las cédulas. Esta medida busca asegurar la transparencia y aleatoriedad en el proceso, en cumplimiento del cronograma electoral.

VIDEO RECOMENDADO