JNE entregará hoy credenciales a 130 diputados electos | VIDEO

Este viernes 26 de junio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará —en una ceremonia organizada en el Colegio Médico del Perú— las credenciales a los 130 ciudadanos que fueron electos como diputados durante el proceso de las Elecciones Generales 2026.

El evento será dirigido por las cabezas del Pleno del JNE, el cual es presidido por Roberto Burneo. Se espera la presencia de los 28 elegidos por distrito electoral múltiple y 102 en forma proporcional al número de electores de cada circunscripción.

Las credenciales acreditan a estos ciudadanos como diputados, con lo cual quedan en condiciones de juramentar al cargo ante el ante el Congreso de la República para el período parlamentario 2026-2031.

SENADORES RECIBIERON SUS CREDENCIALES

Por otro lado, el último jueves, el JNE inició con la entrega formal de credenciales a los senadores y parlamentarios andinos electos para el periodo 2026-2031. Evento que también fue realizado en el Colegio Médico del Perú.

La sesión solemne fue encabezada por Roberto Burneo; el Pleno de la entidad electoral y el presidente de la República, José María Balcázar. También estuvieron presentes la jefa del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde; el presidente del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; entre otras autoridades.

Por su parte, durante la ceremonia de entrega de credenciales, se anunció el nombre de Rafael López Aliaga como senador electo por Renovación Popular; sin embargo, el exalcalde de Lima no acudió debido a que previamente comunicó su decisión de no asumir el cargo.

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