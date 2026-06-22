JNE entregará credenciales a senadores, diputados y parlamentarios andinos este 25 y 26 de junio

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que entregará —este jueves 25 y viernes 26 de junio— las credenciales a los ciudadanos que fueron electos como senadores, diputados y parlamentarios andinos en las Elecciones Generales 2026.

Acto que se realizará en una ceremonia pública en el Colegio Médico del Perú, en Miraflores, desde las 11 de la mañana. El evento será dirigido por las cabezas del Pleno del JNE, el cual es presidido por Roberto Burneo.

Para el jueves 25 se tiene programado entregar el documento a 60 senadores, 30 elegidos por distrito único nacional y otros 30 por distrito electoral múltiple. Así como a los cinco parlamentarios andinos titulares y 10 suplentes, dos por cada titular.

Al día siguiente, el viernes 26, le tocará recibir sus credenciales a los 130 diputados, 28 elegidos por distrito electoral múltiple y 102 en forma proporcional al número de electores de cada circunscripción.

Las credenciales acreditan a estos ciudadanos como legisladores, con lo cual quedan en condiciones de juramentar al cargo ante el ante el Congreso de la República para el período parlamentario 2026-2031.

LÓPEZ ALIAGA ANUNCIA QUE NO ACUDIRÁ

Por su parte, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, declinó de asumir el cargo de senador para el período 2026-2031, que obtuvo en las elecciones del 12 de abril. Por lo que presentó una carta notarial ante el JNE para comunicar su desistimiento irrevocable a ser proclamado. El documento estaba dirigido al presidente del organismo electoral, Roberto Burneo.

En respuesta, el titular del JNE señaló públicamente que si un parlamentario electo no quiere asumir su cargo, deberá posteriormente ver el tema ante el Parlamento, ya que la juramentación se hace ante el Congreso de la República, ya no es competencia del Jurado Nacional de Elecciones.

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