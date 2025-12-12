Moneda al aire: así elegirá Salvemos al Perú a su candidato presidencial

El partido político Salvemos al Perú anunció que este sábado 13 de diciembre de 2025, a las 2:00 p. m., realizará un sorteo público mediante el lanzamiento de una moneda para definir a su candidato a la Presidencia de la República. Esta medida se adopta tras el empate entre dos fórmulas presidenciales durante las Elecciones Primarias 2025, en el marco del proceso hacia las Elecciones Generales de 2026.

La decisión fue comunicada oficialmente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mediante una carta dirigida al gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional, Ricardo Javier Enrique Saavedra Mavila. En el documento, los responsables del Órgano Electoral Nacional (OEN), Hugo Martín Vergaray Otoya, y del Órgano Electoral Provincial de Lima (OEP-Lima), Máximo Ramírez Julca, invitan a la ONPE a presenciar el acto, que se llevará a cabo en el local partidario ubicado en Jr. Camaná N.º 989, Cercado de Lima.

El sorteo será conducido de manera conjunta por el OEN y el OEP-Lima, y contará con la participación de dirigentes y autoridades del partido, entre ellos el presidente de la organización, Guillermo Antenor Suárez Flores, además de representantes legales y encargados de organización.

Según el comunicado oficial, también se ha cursado invitación a los organismos del sistema electoral —JNE, ONPE y Reniec—, así como a veedores y medios de comunicación, con el objetivo de garantizar “la más amplia transparencia, publicidad y legitimidad” del procedimiento. Asimismo, se convocó a los miembros de ambas fórmulas empatadas y a los órganos de dirección del partido.

Los firmantes destacaron que la presencia de las instituciones invitadas contribuirá a fortalecer la confianza en el proceso interno y en el ejercicio democrático de la organización.

DESCONFÍA DE LAS INSTITUCIONES

El precandidato presidencial del partido Salvemos al Perú, Mariano González, expresó su desconfianza en el sistema electoral peruano luego de que se difundiera una fotografía que, según él, evidenciaría un presunto encuentro entre Willy Ramírez Chávarry, integrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y su competidor interno Antonio Ortiz Villano. La imagen, publicada por un medio digital, generó preocupación en González, quien afirmó que este tipo de situaciones compromete la confianza ciudadana en la imparcialidad de las autoridades electorales.

González señaló que este episodio refleja una debilidad del sistema electoral y que afecta directamente la transparencia del proceso interno de su partido. Recordó que, tras las elecciones primarias del 7 de diciembre, la organización política no logró definir a su candidato presidencial debido a un empate entre ambos aspirantes. Esa falta de definición, sumada a la controversia por la imagen, incrementa —según dijo— las dudas sobre la neutralidad de las entidades encargadas de supervisar los comicios

.El precandidato afirmó que hechos como este pueden debilitar la confianza de los votantes y alimentar sospechas en un momento clave, cuando aún no se ha oficializado al postulante que representará a Salvemos al Perú en las Elecciones Generales de 2026. González pidió que el sistema electoral actúe con absoluta transparencia para evitar cualquier percepción de favoritismo o irregularidad.

VIDEO RECOMENDADO