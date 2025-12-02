Elecciones 2026: se perfilan las candidaturas a la presidencia tras las elecciones internas

A medida que se acerca el proceso electoral de 2026, los partidos políticos comienzan a definir a las figuras que buscarán representar a sus agrupaciones en la contienda presidencial. Entre ellos, el APRA y Renovación Popular han marcado la diferencia al elegir a sus candidatos mediante la modalidad de “un militante – un voto”, a diferencia de otras organizaciones que optaron por el sistema de delegados.

En el caso del APRA, el partido apostó por una renovación generacional, dejando atrás a figuras históricas como Jorge del Castillo y Javier Velásquez Quesquén. En su lugar, la militancia eligió a Enrique Valderrama, un dirigente de 37 años con larga trayectoria dentro del partido. Su ascenso se consolidó en julio de 2021, cuando fue incorporado a la Comisión Política Nacional, el máximo órgano de dirección aprista. Su elección refleja una estrategia orientada a modernizar la imagen del partido y proyectar nuevos liderazgos.

Renovación Popular, por su parte, ratificó la candidatura de Rafael López Aliaga. El exalcalde de Lima renunció a su cargo para postular a la presidencia y fue el único candidato en las elecciones internas del partido. Renovación Popular —antes conocida como Solidaridad Nacional, fundada por el fallecido exalcalde Luis Castañeda Lossio— apuesta así por la continuidad de su figura más representativa, quien ya participó en anteriores procesos electorales.

ELECCIÓN POR DELEGADOS

Otras agrupaciones optaron por el sistema de delegados para definir sus candidaturas. En Acción Popular, Julio Chávez se perfila como el virtual candidato presidencial. Abogado y exalcalde de San Martín de Porres, Chávez es también presidente del partido y contaría con el respaldo mayoritario de los delegados para asegurar su nominación.

En Libertad Popular, el nombre con mayor respaldo es el de Rafael Belaúnde Llosa, nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry y exministro de Energía y Minas durante el gobierno de Martín Vizcarra. Su trayectoria familiar y experiencia en el sector público lo posicionan como una de las cartas más fuertes de la agrupación.

Asimismo, se espera que los delegados de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso confirmen en los próximos días las candidaturas de Keiko Fujimori y César Acuña, respectivamente.

El panorama electoral comienza a definirse, y según el Jurado Nacional de Elecciones, la lista oficial de postulantes a la presidencia será publicada el próximo 23 de diciembre.

