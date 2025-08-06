“Elecciones 2026 serán similares a las del 2021 con Castillo y Fujimori”, según experto de IPSOS

Este miércoles se estrenó un nuevo capítulo de ‘El Espejo‘ con Pedro Tenorio y en esta ocasión, Guillermo Loli fue el invitado. El personaje quien es Director de Estudios de Opinión de IPSOS Perú, comenta sobre las tendencias, percepciones y comportamientos del electorado de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Y es que a menos de un año para las Elecciones 2026, no hay candidatos fijos que hayan lanzado su candidatura y para Loli, hoy en día existe una creciente desconexión entre los ciudadanos y la política tradicional, además, podría repetirse el panorama que ocurrió en el 2021 con Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

“Lo más probable es que la elección pinte como la de 2021, incierta, mucha dispersión, los dos primeros no creo que pasen del 35%, es decir un escenario muy complicado. La elección del 2021 con Fujimori y Castillo no representaban el gran voto porque el 70% se quedó fuera entonces es muy probable que se pinte así”, indicó Loli en ‘El Espejo’.

Asimismo, Loli señaló que los electores podrán tener las mismas dudas que en las elecciones pasadas. “Se van a preguntar, ¿los dos candidatos serán antisistema?, ¿serán de derecha?, ¿uno será de derecha y otro de izquierda?, dentro de los estándares de lo que es izquierda y derecha porque mucha gente no lo entiende”, agregó.

TEMAS QUE MARCARÁN LAS ELECCIONES

Para Guillermo Loli, en estas Elecciones 2026, temas como la inseguridad ciudadana y las redes sociales serán fundamentales, pues hoy en día el elector está muy desconectado de la política y es por ahí donde se podrá captar la atención de muchos.

