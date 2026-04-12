Elecciones Generales 2026: JNE amplia horario de votación hasta las 6.00 p. m. por retrasos

Ante las denuncias y protestas ciudadanas por las demoras presentadas en los centros de votación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha convocado a un Pleno ampliado con el fin de adoptar medidas excepcionales para garantizar el derecho al voto de los peruanos.

Una de las decisiones tomadas, es la ampliación del horario de votación hasta las 6.00 p. m. ante los retrasos presentados.

“El JNE convocó a un Pleno de emergencia y decidió ampliar una hora más el horario para sufragar este domingo 12 de abril. De esta manera, los ciudadanos tendrán hasta las 6 de la tarde para votar por su partido de preferencia”, señala el comunicado de la decisión.

La vocera de la ONPE, Elizabeth Hinostroza, indicó a Latina Noticias que este pleno extraordinario no debe alarmar a la ciudadanía y que se busca asegurar la democracia en votaciones.

“Está disminuyendo los locales de votación por ausencia de material electoral. Entonces, si en este caso ustedes no llegan a votar, es porque los miembros de mesa no llegan al local de votación”, afirmó Hinostroza, quien hizo un llamado a los ciudadanos encargados de administrar las anforas.

En dicho reunión de emergencia, participaron la JNE, el jefe de la ONPE y los miembros nombrados del Pleno.

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