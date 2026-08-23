ONPE: este lunes 24 de agosto vence plazo para declarar aportes de campaña de las Elecciones Generales

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que este lunes 24 de agosto vence el plazo para que 37 organizaciones políticas y 7 378 candidatos o sus responsables de campaña presenten la segunda información financiera de las Elecciones Generales 2026. El reporte debe incluir los aportes e ingresos recibidos y los gastos efectuados durante la campaña.

La fecha límite fue establecida mediante la Resolución Gerencial n.° 000008-2026-GSFP/ONPE, publicada en el diario oficial El Peruano. La información corresponde a las actividades económico-financieras realizadas entre el 14 de marzo y el 1 de agosto de 2026.

La ONPE precisó que la presentación de esta información tiene carácter legal, imperativo y obligatorio. Por ello, las organizaciones políticas y candidatos comprendidos en la obligación deben cumplir con entregar el reporte dentro del plazo establecido.

Al 22 de agosto, solo dos de las 37 organizaciones políticas, equivalentes al 5.41 %, habían presentado su segunda información financiera. Se trata del Frente Popular Agrícola del Perú y el Partido Frente de la Esperanza 2021.

En cuanto a las candidaturas, 5 269 de los 7 378 candidatos obligados ya habían presentado su segundo informe financiero, lo que representa el 71.42 % del total.

La Ley de Organizaciones Políticas establece que constituye una infracción muy grave que los partidos políticos y alianzas electorales no presenten sus informes de aportes, ingresos y gastos dentro del plazo correspondiente.

POSIBLES SANCIONES

Para las organizaciones políticas que incumplan, la normativa contempla una multa no menor de 31 ni mayor de 100 UIT, además de la pérdida del financiamiento público directo. En caso de disolución de una alianza, la sanción también alcanza a las organizaciones políticas que la integran.

Para los candidatos que no informen a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE dentro de los plazos establecidos, la multa puede ser de entre una y cinco UIT.

La información puede presentarse a través del Portal Digital de Financiamiento Claridad o mediante las mesas de partes físicas de la ONPE, ubicadas en sus oficinas a nivel nacional y en su sede central del jirón Washington n.° 1894, Cercado de Lima.

La normativa establece que las organizaciones políticas y las personas candidatas deben presentar información financiera de aportes, ingresos y gastos durante la campaña en dos entregas obligatorias. La excepción corresponde únicamente a las candidaturas a consejeros regionales y regidores municipales.

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