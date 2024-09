Erick Urbina en ‘Agente Encubierto’ hace un análisis sobre la justicia peruana | VIDEO

En el más reciente episodio del podcast Agente Encubierto, producido por Latina Noticias y conducido por el periodista Rodrigo Cruz, se realizó una edición especial desde la Universidad de Lima por primera vez. El invitado fue el reconocido profesor y constitucionalista Erick Urbina, quien ofreció un análisis profundo sobre la Constitución peruana y el rol del Congreso en los recientes cambios legislativos.

Urbina inició la conversación respiendo a la pregunta: ¿La justicia peruana es mala? Según el experto, el principal problema no radica en el sistema judicial en sí, sino en las personas que lo integran.

«Es un problema de las personas; el sistema es perfectible. En el mundo no existe un sistema perfecto, pero cuando cae en manos de personas que no están preparadas profesional, jurídica ni éticamente, el sistema simplemente no funciona, por más bueno que sea», afirmó Urbina.

Además, subrayó la necesidad de realizar reformas no solo en el sistema judicial, sino también en la formación ética y moral de los profesionales del derecho.

Un elemento destacado del episodio fue la participación activa de los estudiantes de Derecho, quienes tuvieron la oportunidad de debatir directamente con Cruz y Urbina. Este intercambio de ideas enriqueció la conversación y acercó los temas constitucionales a las futuras generaciones de abogados.

AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA