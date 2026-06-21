ERM 2026: JNE confirma que 22 candidatos se inscribieron para la Alcaldía de Lima

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que, cerrado el plazo de inscripción de lista de candidatos, se registró a 22 aspirantes al cargo de alcalde de Lima, con sus respectivas listas para regidores metropolitanos. Este es el primer paso que dieron las personas que buscarán ocupar este importante cargo si obtienen el respaldo popular durante los comicios del 4 de octubre.

Entre los candidatos que se inscribieron figuran los exministros Daniel Urresti (Podemos Perú) y Carlos Bruce (Somos Perú). En el caso de Urresti, será la tercera vez que se postule a la alcaldía de Lima.

También se presentan como candidatos Luis Rubio (Renovación Popular), Francis Allison (Avanza País), Susel Paredes (Ahora Nación), Carlos Tejada (Acción Popular), Edgardo De Pomar (PPC), Elizabeth León (Frente de la Esperanza 2021), Yehude Simon (Coalición Transformadora Tierra Verde), Victoria La Cruz (Partido Morado).

También alcanzó su inscripción Ricardo Belmont por el Partido Obras, quien retorna a una campaña electoral tras participar en las Elecciones Generales 2026, logrando conformar una bancada en el próximo Congreso bicameral.

Finalmente, otros de los candidatos que participarán en la contienda electoral son Samuel Daza (Fuerza Popular), Oswaldo Vargas (Juntos por el Perú), Santiago Abarca (Visión Perú), Luis Huette (Pueblo Consciente), Sandro Caller (Partido Patriótico del Perú), Rubén Ramírez (Perú Libre), Flor Hurtado (Demócrata Verde), Rubén Bonilla (Fuerza Ciudadana), Samir Quispe (Batalla Perú) y Segundo Valdez (FREPAP)

ESPERABAN MÁS DE 14 MIL LISTAS

El JNE recibió solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 hasta este viernes 19 de junio a las 11:59 de la noche, hora límite en el que venció el plazo establecido por los organismos electorales.

Los partidos políticos, alianzas electorales y movimientos regionales registraron sus solicitudes en el sistema Declara+ del JNE hasta la fecha límite.

Finalmente, el JNE esperaba más de 14 mil fórmulas y listas de candidatos inscritas a nivel nacional, pero al cierre del proceso de inscripción se presentaron oficialmente 10 830. De ellas, será este organismo electoral el encargado de analizar si todas cumplieron con los requisitos solicitados por ley satisfactoriamente.

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