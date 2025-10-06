Es oficial: se cancela paro de transportistas que se iba a prolongar hasta el martes

El paro de transportistas que se iba a prolongar hasta este martes 7 de octubre, finalmente fue levantado. Ello tras la reunión que se desarrolló en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) entre los gremios del sector transporte y diversos representantes del Gobierno, encabezados por el premier Eduardo Arana.

El anuncio fue hecho por Arana, quien estuvo acompañado por Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte. También estuvo presente el ministro del Interior, Carlos Malaver.

“Se acuerda no continuar con la medida de paralización llevada a cabo el lunes 6 de octubre del 2025 y restablecer los servicios de transporte urbano con normalidad a partir del martes 7 de octubre”, mencionó Martín Ojeda en conferencia de prensa, que terminó en apretones de mano con los ministros presentes.

Entre los acuerdos a los que llegaron los representantes del Ejecutivo y de los transportistas está la instalación de una mesa de diálogo para abordar el problema de criminalidad de la que son víctimas choferes, cobradores y pasajeros del transporte público. Esta iniciará sus funciones el martes 14 de octubre.

Asimismo, el Ejecutivo se comprometió a brindar apoyo a los deudos de las víctimas de la ola de ataques, así como establecer coordinaciones con el Ministerio Público y el Poder Judicial para establecer unidades de flagrancia y continuar con el bloqueo de líneas telefónicas.

VIDEO RECOMENDADO