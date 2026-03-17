Estos son los ministros de Denisse Miralles que fueron ratificados en el gabinete de Luis Arroyo

El Ejecutivo mantuvo a titulares en sectores clave a un día de que el nuevo gabinete deba acudir al Congreso para solicitar el voto de confianza.

Tras la juramentación de Luis Enrique Arroyo como nuevo presidente del Consejo de Ministros, el Gobierno oficializó la continuidad de varios integrantes del gabinete en sus respectivos sectores. En total, 13 ministros fueron ratificados en sus cargos, en medio de la reconfiguración del equipo ministerial tras la salida de Denise Miralles.

La renuncia de Miralles se produce apenas un día antes de que el nuevo gabinete se presente ante el Congreso para solicitar el voto de confianza, en un escenario político marcado por la necesidad de garantizar estabilidad y respaldo parlamentario.

Sectores clave se mantienen sin cambios

Entre los ratificados figura Hugo de Zela, quien continuará al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como Luis Enrique Jiménez Borra en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También se confirmó la permanencia de Juan Carlos Velasco Guerrero como titular del Ministerio de Salud.

En el ámbito económico y productivo, Felipe César Meza Millán seguirá liderando el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, mientras que César Manuel Quispe Luján continuará en el Ministerio de Producción. A ellos se suma José Fernando Reyes Llanos, ratificado en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Asimismo, el Ejecutivo decidió mantener a Óscar Fausto Fernández Cáceres en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a Aldo Martín Prieto Barrera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a Wilder Sifuentes Quilcate como titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En el sector energético, Ángelo Victorino Alfaro Lombardi fue ratificado como ministro de Energía y Minas.

En el bloque social, Nelly Paredes del Castillo continuará como ministra del Ambiente, Fátima Soraya Altabás seguirá al frente del Ministerio de Cultura y Lily Vásquez Dávila permanecerá como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

La ratificación de estos ministros se da en un momento clave para el Ejecutivo, que deberá acudir al Parlamento en las próximas

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