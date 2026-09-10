Exclusivo Beneficio desconocido: Congresistas cobran subsidio de S/62,000 en caso de fallecimiento de familiar directo

Dinero proviene de recursos públicos, y se deposita a favor de parlamentarios en caso de muerte de hijos, cónyuge o padres. Latina Noticia revela lista de beneficiarios.

Renzo Bambarén

Unidad de Investigación

Ni siquiera los nuevos parlamentarios conocen sobre la existencia de este singular beneficio propio de su cargo, que se hace público por primera vez: Un jugoso subsidio por fallecimiento y sepelio, cobrado en caso de muerte de sus familiares más cercanos.

Se trata de un beneficio hasta hoy desconocido para la opinión pública, y que dota a los congresistas con un cuantioso desembolso de S/. 62,400 soles a su favor, en caso de deceso de sus padres, esposa o hijos. No lo confunda con el seguro de salud privado del que ya gozan. Se trata de un personalísimo subsidio directo, que cobran de las arcas del Estado.

Desde 2009, el Congreso reglamentó el otorgamiento de un subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio, por la cifra mencionada. Y, durante el último quinquenio, fueron 13 los congresistas beneficiarios, por un desembolso total de S/655,200, dinero que salió del presupuesto anual del Congreso de la República.

La Unidad de Investigación de Latina Noticias accedió a los comprobantes de pago del beneficio, y a la lista de los congresistas que lo recibieron, que se publica a continuación:

Entre los beneficiarios de este subsidio se encuentra el excongresista Guido Bellido, quien cobró S/62,400 soles en 2022, por el fallecimiento de su padre. De igual forma figura la reelecta parlamentaria Patricia Juárez, de Fuerza Popular, quien cobró la misma cifra, a través de un cheque. También cobraron el subsidio por fallecimiento las excongresistas Roselli Amurúz y Gladys Echaíz. En su caso, se hicieron de S/31,200 soles cada una, al cobrar solo el subsidio por fallecimiento, más no el de sepelio, que ya provee el seguro privado.

Doble beneficio

Los parlamentarios son beneficiarios de este subsidio, pese a que ya cuentan con un seguro privado que, en caso de familiar cercano, reembolsa a su favor los gastos de sepelio. El seguro contratado por el Congreso con la compañía Rímac, para cada parlamentario, los dota de un “servicio de sepelio premium”, en caso de muerte de sus familiares directos, que cubre todos los gastos hasta por S/14,000, tal como pudo confirmar este medio periodístico.

Iván La Negra, secretario de la Asociación Civil Transparencia, considera que los congresistas deben ser excluidos del beneficio, toda vez que ya cuentan con financiamiento privado, producto del seguro, en caso de muerte de familiar. “Si ya recibes gastos por sepelio por otra vía, no tiene sentido que recibas también por este subsidio que lo establece el decreto legislativo 276, tendría que excluirse”.

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