Exministro Pérez Guadalupe critica modelo de Bukele: “Eso no es una cárcel, es un zoológico”

El exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, cuestionó severamente el modelo penitenciario impulsado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, calificándolo de “zoológico” sin base real en políticas públicas.

En entrevista con el podcast ‘Agente Encubierto’ de Latina Noticias, Pérez Guadalupe señaló que el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), presentado por Bukele como símbolo de su lucha contra las pandillas, no representa un verdadero modelo penitenciario ni puede tomarse como ejemplo para el Perú. “Con Bukele no hay política penitenciaria. Eso no es una cárcel, es un zoológico”, remarcó.

El también sociólogo criticó que el CECOT haya sido presentado como un logro, pese a que —según afirmó— está basado en falsedades. “Dijo que era para 40 mil presos y nunca lo llenó, que lo construía en siete meses y en ese tiempo no se hace ni el cerco perimétrico”, apuntó.

CRÍTICAS AL MINISTRO DE JUSTICIA PERUANO

José Luis Pérez Guadalupe también cuestionó la reciente visita del ministro de Justicia al penal salvadoreño, señalando que demuestra un desconocimiento total de lo que implica una política penitenciaria con enfoque en derechos humanos. “¿Qué hace allá el ministro de Justicia y Derechos Humanos? Está perdidazo. El CECOT no tiene nada que ver con la política penitenciaria peruana”, sentenció.

“BUKELE REPITE EL MANUAL DE FUJIMORI”

El exministro estableció un paralelo entre las estrategias políticas de Nayib Bukele y las de Alberto Fujimori en la década de 1990. “Bukele leyó el libro del ‘Chino’ y ha copiado todo. Fujimori partía del enemigo común: el terrorismo. Bukele lo hizo con las maras. Si capturas al mayor enemigo, ya ganaste”, explicó.

En ese marco, criticó el giro autoritario del gobierno salvadoreño. “Ya no hay democracia. Bukele es muy popular, como la mayoría de dictaduras al comienzo. Para aprobar su presupuesto, entró al Congreso con el Ejército”, enfatizó.

PESE A TODO, ALGO POSITIVO DE BUKELE

A pesar de sus duras críticas, José Luis Pérez Guadalupe reconoció un aspecto positivo en la postura inicial de Bukele. “Valoro que haya tomado la decisión de actuar, de identificar al enemigo público número uno y enfrentarlo. En eso estoy de acuerdo”, señaló. No obstante, subrayó que eso no justifica los excesos ni el abandono del marco democrático.

PODCAST ‘AGENTE ENCUBIERTO’ DE LATINA NOTICIAS

‘Agente Encubierto’ es uno de los podcast de Latina Noticias por el que desfilan connotados especialistas en temas de seguridad ciudadana y manejo del Estado. Conducido por Rodrigo Cruz, los invitados hablan de los principales problemas que afectan al Perú, como por ejemplo, la inseguridad ciudadana y la corrupción.

Puedes ver la más reciente entrevista de este podcast de Latina Noticias aquí:

VIDEO RECOMENDADO