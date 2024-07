Exprocuradora anticorrupción: «con caída de colaboración de Barata no se podrá probar delito de lavado de activos»

La exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero explicó que, luego de que se revocara el acuerdo de colaboración eficaz de Jorge Barata, exdirector ejecutivo de Odebrecht en el Perú, es imposible probar el delito de lavado de activos en los diversos casos de supuestos aportes irregulares otorgados por la empresa brasileña a los partidos políticos, por ejemplo, los liderados por Keiko Fujimori u Ollanta Humala.

En el caso concreto del juicio que se ha iniciado en contra de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, la exprocuradora anticorrupción afirmó que el fiscal José Domingo Pérez ha perdido la gran oportunidad de probar el delito de lavado de activos en dos sentidos.

«En el caso de los aportes, así Barata hubiera declarado y se hubiera ratificado en que aportó a Keiko Fujimori, no se hubiese configurado el delito de lavado de activos, pero sí el fiscal hubiera tenido la gran oportunidad de lograr que Barata, en esa declaración ante los magistrados que van a emitir sentencia, pueda decir, en primer lugar, que esos fondos eran de procedencia ilícita, como por ejemplo, las coimas con la que ganaban las obras, es decir, dinero malhabido. Y, en segundo lugar, cuando Keiko o su entorno recibían esos fondos, que ellos tenían conocimiento o podían saber que ese dinero era de procedencia ilícita. Solo en esos casos, hablaríamos del delito de lavado de activos. Esta oportunidad ha quedado perdida para el fiscal», remarcó.

En ese sentido, Katherine Ampuero mencionó que solo se podrían probar otros delitos «menores» por los supuestos aportes ilegales de Odebrecht, es decir, el denominado ‘Caso cócteles’.

«Ahora el fiscal, lo máximo que podrá hacer, es leer la declaración de Barata en la investigación preparatoria, pero en esta solo reconoce que dio el aporte a Keiko Fujimori y a su campaña. Pero todos sabemos que quien tuvo conocimiento de todas las operaciones ilícitas fue Barata. El fiscal ya no va a poder acreditar lavado de activos. Lo máximo a probar es falsa declaración en procedimiento administrativo o falsificación genérica, al usar falsos aportantes para ingresar el dinero a las cuentas de Fuerza Popular. Pero de ahí a que el dinero sea ilícito o que Keiko y los acusados hubieran tenido conocimiento de la procedencia ilícita de ese dinero, ya no va a poder probarlo», enfatizó.

KATHERINE AMPUERO APUNTA A LA MALA NEGOCIACIÓN REALIZADA PARA QUE JORGE BARATA ACCEDA A LA COLABORACIÓN EFICAZ

Entrevistada en el programa ‘Buenas nuevas, malas nuevas’ de Latina Noticias, la exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero calificó de «pésima» y «nefasta» la negociación entablada con Jorge Barata y demás exejecutivos de Odebrecht para que accedieran a la colaboración eficaz. En su opinión, se les dio todo lo que pidieron y ahora ya no tienen bienes que se les pueda incautar, lo cual hace inexistente el margen para que declaren en los procesos en los que se habían comprometido a colaborar.

«La gran pregunta a la Procuraduría es: ¿qué le van a embargar a Barata? Cuando salí del cargo, los que asumieron la defensa del Estado pidieron al juez Concepción Carhuancho que levanten todas las medidas de embargo, entonces Barata dispuso de todo su patrimonio y ahora ya no tiene nada en el Perú. Fue una pésima negociación: se les dio muchos beneficios por muy poca información. Nos vendieron el cuento de que esta colaboración iba a ser progresiva, que iban a empezar reconociendo las coimas en cuatro obras, pero que se iban a suscribir adendas a este acuerdo de colaboración para reconocer otras coimas como Gaseoducto, Rutas de Lima, etc. Ahora ya no tienen incentivos para colaborar, porque les dimos de todo y por adelantado. Si Barata no se presenta, se debilita la acusación fiscal. Brasil lo tiene muy protegido y nunca lo va a entregar», aseveró.

Katherine Ampuero apuntó a que lo mismo ha ocurrido con la valiosa información que está en los servidores de la contabilidad paralela del Departamento de Operaciones Estructuradas, ubicados en Suiza.

«Vuelvo a la nefasta negociación de la colaboración eficaz, porque estos sistemas, donde se mantenía esta información, estaban en Suiza y de ese país querían darnos todo directamente a la justicia peruana. Pero para el acuerdo de colaboración, Odebrecht dijo que eso no podía pasar y que todo debía salir de ellos. Y ahora señalan que no van a mandar nada adicional porque no hay más codinomes. Todo fue un ‘engaña muchachos'», subrayó.

¿HAY ALGUNA ESPERANZA DE QUE JORGE BARATA COLABORE CON LA JUSTICIA PERUANA?

De acuerdo a lo señalado por Katherine Ampuero, Jorge Barata podría declarar en caso el fiscal José Domingo Pérez apele la decisión adoptada por el Poder Judicial de revocar su decisión de dejar sin efecto la colaboración eficaz del exrepresentante de Odebrecht, pero que en ningún caso lo hará viniendo a nuestro país, sino a través de una videollamada desde su natal Brasil. «Así gane la apelación, Barata no se ha comprometido a venir al Perú, sino a declarar y lo podría hacer vía zoom. Si él apela a su defensa, lo va a hacer para lograr que en el futuro no se dé una orden de ubicación y captura internacional, y de esta manera pueda viajar libremente fuera de su país. No hay más», remarcó.

En esa línea, reiteró que lo que hará el fiscal José Domingo Pérez es pedir que se lean las declaraciones hechas por Jorge Barata a nivel de investigación preliminar o investigación preparatoria, a fin de corroborar que hizo aportes a las campañas de políticos como Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Lourdes Flores Nano o Pedro Pablo Kuczynski. «Pero ni Barata ni Odebrecht reconocen que esos aportes sean ilícitos, entonces no se puede hablar de delito de lavado de activos», concluyó la exprocuradora anticorrupción.

