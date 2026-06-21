Extorsión en el Norte Chico: la nueva ruta del crimen tras el auge del megapuerto de Chancay

El Puerto de Chancay ha impulsado un acelerado crecimiento económico en el Norte Chico, convirtiendo a esta zona en uno de los principales polos de desarrollo del país. Sin embargo, el aumento de empresas, trabajadores y movimiento comercial también ha despertado el interés de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.

Uno de los casos más representativos es el de la empresa de transporte Z Bus, que en junio fue víctima de una serie de atentados y amenazas atribuidos a una organización criminal. Aunque la Policía ya logró capturar a presuntos implicados en estos ataques, el caso evidenció cómo las mafias han comenzado a poner la mira en las empresas que operan en el corredor económico impulsado por Chancay.

CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL NORTE CHICO

Las cifras reflejan esta transformación. Entre 2019 y 2024, el número de empresas formales prácticamente se duplicó en varias localidades de la zona. Chancay pasó de 1,250 a más de 2,300 empresas; Huaral, de 1,800 a más de 3,100; y Huacho, de 1,100 a cerca de 2,000 negocios formales.

Según especialistas en seguridad, las organizaciones criminales suelen asentarse en zonas donde existe una mayor circulación de dinero y actividad empresarial. En el Norte Chico, las empresas de transporte se han convertido en uno de sus principales objetivos.

ZBUS: EL CASO QUE EXPUSO EL AVANCE DE LAS EXTORSIONES

La empresa fue blanco de una serie de atentados atribuidos a extorsionadores. El 10 de junio, un trabajador identificado como Lamberto Cruzado resultó herido de bala cuando sicarios atacaron una de las agencias de la empresa en Lima.

Horas antes, los delincuentes habían dejado una granada en el frontis del local. En menos de 72 horas, la empresa sufrió cuatro ataques consecutivos.

Las investigaciones de la División de Homicidios de la DIRINCRI permitieron identificar a presuntos implicados y establecer que el arma utilizada en el atentado también habría sido empleada en otros ataques contra empresas de transporte.

UNA AMENAZA CADA VEZ MÁS DIFICIL DE RASTREAR

De acuerdo con especialistas, las extorsiones ya no solo se ejecutan en las calles. Gran parte de las amenazas y coordinaciones criminales se realizan a través de plataformas digitales y aplicaciones de mensajería.

Esta modalidad dificulta las investigaciones debido a que las autoridades enfrentan limitaciones para acceder con rapidez a información clave sobre los responsables.

Entre enero y mayo se registraron 131 asesinatos y atentados contra transportistas en el país. Pese al aumento de las extorsiones, solo 1,498 delincuentes capturados cumplen actualmente condena por este delito, según datos del Observatorio del Crimen y la Violencia.

Para los especialistas, el crecimiento económico del Norte Chico representa una gran oportunidad para el país, pero también exige una estrategia más efectiva para enfrentar a las organizaciones criminales que buscan aprovecharse de esta nueva bonanza.

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