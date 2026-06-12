Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE: “Perú es el único país que no tiene resultados el mismo día”

Fernando Tuesta Soldevilla, el analista político y exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), declaró que el Perú tiene un caso particular en sus últimas tres elecciones porque en todas terminó con un resultado ajustado, lo que evidenciaría una fragmentación del voto nacional.

“70% de peruanos votaron por otros partidos. Acá hay un mensaje que cualquiera que gane debe de tomar si quiere gobernar de manera seria: el triunfo es pequeño, no hay un abrumador apoyo, no hay un partido que derrote al otro”, subrayó Tuesta, quien también resaltó la importancia del voto en el extranjero.

En estas últimas elecciones de 2026, el Congreso actual votó a favor para que una reforma admita alrededor de 36 candidatos a la Presidencia de la República del Perú, lo que produjo la inscripción de 34 partidos políticos y 3 alianzas partidarias. Tuesta señala que este patrón democrático influenció en la fragmentación del voto ciudadano.

Por otro lado, también indicó que el Perú es uno de los pocos países latinoamericanos que dio el derecho al votos a los connacionales que viven en el extranjero, normativa que ha tomado vigencia en las últimas elecciones a la presidencia.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7