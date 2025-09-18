Fiscal Delia Espinoza pide cancelar la inscripción del partido de Keiko Fujimori

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó a la Corte Suprema del Poder Judicial que declare la ilegalidad del partido político Fuerza Popular. La fiscal presentó este 18 de septiembre un pedido formal, argumentando que el partido fujimorista ha incurrido en “conductas antidemocráticas” que vulneran la Ley de Organizaciones Políticas.

El requerimiento de la fiscalía se basa en una exhaustiva investigación que comenzó en marzo de 2025, tras recibir una denuncia ciudadana.

Según el expediente, se recabaron suficientes elementos probatorios que demostrarían que Fuerza Popular ha actuado de manera sistemática en contra de los principios democráticos.



Esta solicitud busca la cancelación de la inscripción del partido liderado por la excandidata presidencial Keiko Fujimori. La decisión final recae ahora en el máximo órgano de justicia del país.

