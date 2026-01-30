Fiscalía archiva investigación contra Dina Boluarte por omisión de funciones en incendios forestales

El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, ordenó el archivamiento de la investigación contra Dina Boluarte por presunta omisión de funciones durante la temporada de incendios forestales ocurridos en agosto y setiembre de 2024. Junto a esta decisión, sus exministros de su gabinete de aquel periodo también se libran del proceso que contempla un expediente relacionada a la respuesta del Poder Ejecutivo, que dejó 20 fallecidos y alrededor de 300 ciudadanos afectados durante la emergencia ambiental.

Las diligencias estuvieron a cargo del Ministerio Público en la carpeta fiscal N° 302-2024, que buscaba determinar si las respuestas del gobierno de Dina Boluarte fueron negligentes o tardías. Esta investigación contemplaba los análisis de las decisiones adoptadas durante los meses decisivos de la crisis forestal en los momentos que se reportaron víctimas mortales, personas heridas y daños ambientales en las zonas afectadas del país.

La investigación alcanzaba a los altos funcionarios del gabinete de Boluarte en el 2024, quienes están incluídos su presidente de Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y los exministros de Salud, Ambiente, Defensa y Desarrollo Agrario. Fue archivada porque se determinó que el informe del Indeci se publicó el mismo día en que se decretó la emergencia ambiental.

Investigación contra Boluarte en incendios forestales

Según señala la Fiscalía, el caso inició por denuncias ciudadanas que señalaban una presunta inacción ante los incendios forestales por parte del gobierno, como demoras en la recepción y solución del conflicto. Estos siniestros afectaron a las regiones como Amazonas, San Martín, Ucayali, Huánuco y Cusco.

Por los múltiples hechos, la Fiscalía abrió una investigación preliminar que analizó, como parte de las indagaciones, el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), que mide los niveles de intervención en estados de emergencia. Antes de activar este mecanismo, se es necesario un informe técnico previo que acredite que la capacidad de respuesta regional fue superada por el desastre.

En el marco de este caso contra Boluarte, el Indeci publicó el informe técnico el 18 de septiembre de 2024, el mismo día en que se publicó el decreto de emergencia. Por estos hechos, la Fiscalía determinó que no se omitieron deberes ejecutivos exigidos por la ley.

Otro análisis del archivamiento indica que no hubo un deber directo o incondicionado, ya que se presentó la evaluación técnica previa del Indeci que las direcciones regionales emitieron.

