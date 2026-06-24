Caso María Acuña: Fiscalía formaliza investigación preparatoria contra Carlos Bruce por usurpación agravada

El Ministerio Público dispuso la formalización y la continuación de la investigación preparatoria contra Carlos Bruce, en su condición de alcalde de Santiago de Surco, por la presunta comisión de los delitos contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada, en agravio de la inmobiliaria Los Alizoz EIRL representado por Segundo Flavio de Fina Alamo. La medida responde a lo denuncia presentada por esta inmobiliaria tras la demolición de parte de la vivienda de la parlamentaria María Acuña, ocurrido el 30 de octubre de 2025, en medio de un operativo de recuperación de áreas públicas en el distrito en mención.

En el documento, la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Pena de Surco y Barranco advierte una sospecha reveladora que conlleva a formalizar la investigación, con la ventilación del proceso en la vía del proceso común por el plazo de 120 días en sede fiscal.

ACTOS DE INVESTIGCIÓN COMPLEMENTARIOS

Entre las diligencias, se precisa que se reciba la declaración de la parte agraviada Inmobiliara Los Alizos EIRL representado por Segundo Flavio de Fina Alamo, para conocer mayores detalles sobre las acciones de los investigados en la presunta demolición de un baño con acabados. Esta declaración está programada para el 30 de junio a las 9:00 a.m.

Mientras que para el 6 de julio a las 9:00 a.m. está prevista la declaración de Franco David Chunga Pazo, en calidad de Subgerente de Planeamiento Urbano y Catastro de la Municipalidad de Surco, para que informe sobre su participación en la incursión de parte del personal de la Municipalidad de Surco.

Además la Fiscalía requiere que Ronnie Rafael Guerrero Rojas, en calidad de Subgerente de Obras y Mantenimiento de Ornato de la Municipalidad de Surco, remita toda la documentación que hizo referencia en su declaración sobre la incursión de personal bajo su mando en las inmediaciones de la Urbanización Los Álamos de Monterrico.

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