Fuerza Popular perfila sus primeras medidas ante un posible retorno al poder
Mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) termina de resolver las últimas actas observadas de la segunda vuelta presidencial, Fuerza Popular ya perfila las principales medidas que impulsaría en caso de que se confirme el triunfo de Keiko Fujimori.
La seguridad ciudadana y la preparación frente al Fenómeno de El Niño figuran entre las prioridades de los primeros cien días de una eventual tercera gestión fujimorista de mano de la hija del último autócrata peruano, Alberto Fujimori.