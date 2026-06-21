Fuerza Popular perfila sus primeras medidas ante un posible retorno al poder

La seguridad ciudadana, eje central de los primeros 100 días

En materia de lucha contra la criminalidad, el plan de gobierno de Fuerza Popular contempla la puesta en marcha del Centro de Comando y Videovigilancia C5i para Lima y Callao, un sistema que integraría inteligencia artificial, cámaras de seguridad, geolocalización de patrulleros y coordinación entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y los municipios. Además, se plantea financiar la compra de patrulleros inteligentes, modernizar comisarías y fortalecer unidades de flagrancia en distintas regiones del país.

Sin embargo, algunas de estas propuestas han generado cuestionamientos. El exministro del Interior Carlos Basombrío consideró poco viable implementar un sistema como el C5i en apenas cien días debido a los elevados costos y a las limitaciones de infraestructura tecnológica existentes en el país. Desde Fuerza Popular, en tanto, sostienen que la clave será el liderazgo político y la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad.

Fenómeno de El Niño y crisis fiscal: los desafíos que afrontaría Keiko Fujimori

Otro de los desafíos identificados por el fujimorismo es el impacto del próximo Fenómeno de El Niño. El plan propone activar fondos de contingencia para pequeñas y medianas empresas afectadas, reubicar progresivamente poblaciones vulnerables y ejecutar medidas preventivas frente a eventuales lluvias e inundaciones. Desde el partido advierten que una transferencia de gobierno oportuna será fundamental para evaluar el estado de las obras de prevención y las necesidades de infraestructura.

A ello se suma la preocupación por la situación fiscal que heredaría el próximo gobierno. Fuerza Popular cuestiona el reciente crédito suplementario aprobado por el Ejecutivo y advierte sobre el incremento del gasto público impulsado por diversas leyes aprobadas durante el actual periodo parlamentario. La agrupación plantea recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para revisar algunas de estas normas y contener los efectos sobre las cuentas públicas.

Sobre el nuevo y posible futuro del gabinete ministerial de Fujimori, el tema se mantiene en reserva. No obstante, diversas fuentes mencionan nombres como Luis Carranza para la cartera de Economía, Marco Vinelli para Agricultura y César Astudillo para Defensa. Mientras tanto, el fujimorismo reconoce que uno de los principales retos de un eventual gobierno será construir consensos en un escenario político polarizado y afrontar con rapidez los problemas más urgentes del Perú.

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