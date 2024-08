«Fujimori no puede cobrar esa pensión», señala exprocurador José Ugaz

El pasado viernes 2 de agosto, el Congreso de la República decidió aprobar la pensión vitalicia para Alberto Fujimori, ello a pesar de que fue vacado del cargo de presidente de la República en 2001 y de que fue condenado por las muertes de La Cantuta y Barrios Altos. Latina Noticias informó en el momento que el exjefe de Estado estaría recibiendo S/ 15,600 mensuales.

« Esto es sumamente grave. Imagínese usted que alguien se mete a su casa, lo asalta, hiere a una persona, luego es condenado por asalto, robo, secuestro, lo obligan en su condena a que le pague a usted una reparación civil, no la paga y después dicen ‘oiga, pero usted tiene que indemnizarlo porque en algún momento cumplió una función ‘», dijo el exprocurador José Ugaz en Punto Final.

Como se recuerda, Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves tras ser hallado culpable intelectual de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992, cometidas por el escuadrón conocido como ‘Grupo Colina’.

Posteriormente, Alberto Fujimori fue indultado por el también expresidente Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre del 2017. Sin embargo, el 3 de octubre de 2018 se determinó que debía regresar a prisión para cumplir la totalidad de su pena.​ Finalmente, 6 de diciembre del 2023, por disposición de una orden del Tribunal Constitucional, salió del penal Barbadillo.

Este indulto es el punto de discusión más importante. De hecho, la Mesa Directiva del Congreso decidió este viernes 9 de agosto no suspender la pensión vitalicia al expresidente, ¿la razón? «Hubo tres votos a favor y uno en contra, que fue el mío. Consideramos que el tema es muy claro: dado que el presidente Fujimori recibió un indulto, el asunto ya está resuelto, ya que, de acuerdo con la Constitución, es cosa juzgada cuando se concede un indulto «, explicó la primera vicepresidenta del Legislativo, Patricia Juárez.

Al respecto, Ugaz señaló que la ley es objetiva y clarísima. « Si un expresidente ha sido objeto de una acusación constitucional no tiene derecho a la pensión. Obviamente, si ha sido condenado con menor razón. Hemos escuchado en días pasados a constitucionalistas que simpatizan incluso con el fujimorismo que han salido a señalar que Fujimori no puede cobrar esa pensión, no se le puede otorgar «.

« Están cambiando el Derecho peruano y mundial, creando categorías para beneficiar a una persona con nombre propio «, argumentó.