Gobierno anula compra de avión ucraniano para la PNP por información falsa de empresa rusa

Vuelta hacia atrás. El Ministerio del Interior (Mininter) declaró este 22 de enero la nulidad de la compra del avión multipropósito An-74, de origen ucraniano, que iba a ser destinado al personal de la Policía Nacional del Perú, luego de presentarse declaraciones juradas falsas en el proceso de compra por la empresa Aero Express FZE, de dueño ruso. La compra iba a demandarse en 63.9 millones de dólares y la aeronave contaría con casi 20 años.

En sentido de tal instancia del Mininter, se solicitó la intervención de la Contraloría General de la República y de la Oficina General de Integridad Institucional del organismo para proseguir con el procedimiento establecido. También fue comunicada la decisión a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, al Órgano de Control Institucional y a la Procuraduría Pública del Mininter.

La resolución N°002-2026-IN-SG de la Secretaría General del Mininter, señala que Aero Express, del ruso Valery Paniklov, mintió en sus declaraciones juradas al presentar adjudicaciones falsificadas (como planos y permisos de instalación) de la empresa Antonov, que actualmente ha sido severamente afectada por la guerra rusa en Ucrania.

“En virtud de los argumentos expuestos y habiendo realizado la verificación posterior a la documentación presentada por parte de la empresa Aero Express FZE, revelan vicios graves en los documentos técnicos obrantes en la oferta presentada, siendo esto la presentación de documentación falsificada”, indica el veredicto de la OGAF.

Sin embargo, la mentira fue advertida tiempo atrás. El 7 de enero de 2026, la Embajada de Ucrania en el Perú, remitió a la Cancillería peruana una carta de la empresa ucraniana Antonov, donde alerta que “Aeroexpress FZE no tiene ninguna autorización de la Sociedad Anónima “Antonov” para la producción, modernización ni la realización de trabajos de certificación en aeronaves del tipo An-74 y no dispone de las capacidades técnicas para este tipo de actividades”.

En el informe N°00007-2026-IN-OGAF, se concluyó que la aeronave presentada por la empresa fantasma tampoco contaba con las condiciones y características que el Estado peruano solicitaba, y que con la confirmación de la empresa intelectual sobre los permisos denegados, se estableció un intento de falsedad en las declaraciones. Según el medio internacional Defensa, el avión (modelo de 1984), fue entregado en mayo de 2014 a Kazajistán, y posiblemente procedente de una producción hecha el 2004.

