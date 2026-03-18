Gobierno oficializa nombramiento de Luis Arroyo Sánchez como presidente del Consejo de Ministros

Este 18 de marzo, el Poder Ejecutivo oficializó la designación de Luis Enrique Arroyo Sánchez como nuevo presidente del Consejo de Ministros, en reemplazo de Denisse Miralles, según la Resolución Suprema Nº 096-2026-PCM publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La juramentación del nuevo gabinete se realizó la tarde del 17 de marzo ante el presidente José María Balcázar.

Arroyo Sánchez, quien se desempeñaba previamente como ministro de Defensa, asume la jefatura del gabinete en un contexto de reconfiguración del equipo ministerial. En su reemplazo en el sector Defensa fue designado Carlos Alberto Francisco Díaz Dañino, de acuerdo con las resoluciones supremas difundidas oficialmente.

El Ejecutivo también introdujo cambios en diversas carteras clave. Edith Pariona Valer fue nombrada ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en sustitución de Hary Yzarra. En Educación, María Esther Cuadros Espinoza asumió el cargo en reemplazo de Erfurt Castillo, mientras que José Mercedes Zapata Morán fue designado ministro del Interior, sucediendo a Hugo Begazo.

Asimismo, Rodolfo Acuña Namihas fue nombrado titular del Ministerio de Economía y Finanzas, en reemplazo de Gerardo López. Estas designaciones quedaron formalizadas mediante las resoluciones supremas N° 098-2026-PCM, N° 111-2026-PCM, N° 102-2026-PCM, N° 100-2026-PCM y N° 099-2026-PCM.

MINISTROS RATIFICADOS

En paralelo, el Gobierno dispuso la continuidad de varios ministros, evidenciando una combinación de renovación y estabilidad en el gabinete. Permanecen en sus cargos Lily Vásquez Dávila en Desarrollo e Inclusión Social y Fátima Altabás Kajatt en Cultura. También continúan Nelly Paredes del Castillo en Ambiente, Wilder Sifuentes Quilcate en Vivienda y Aldo Martín Prieto Barrera en Transportes y Comunicaciones.

Del mismo modo, se ratificó a Ángelo Alfaro Lombardi en Energía y Minas, José Fernando Reyes Llanos en Comercio Exterior y Turismo, y César Quispe Luján en Producción. A ellos se suman Óscar Fernández Cáceres en Trabajo, Felipe Meza Millán en Desarrollo Agrario y Juan Carlos Velasco Guerrero en Salud.

Finalmente, continúan en funciones Luis Enrique Jiménez Borra en Justicia y Hugo De Zela en Relaciones Exteriores. Con estos cambios, el Ejecutivo busca consolidar su gestión mediante un gabinete que combina nuevos nombramientos y cuadros con experiencia en la administración pública.

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