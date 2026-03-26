Gobierno oficializa Política General con ejes en seguridad, economía y transición democrática

El Gobierno de José María Balcázar oficializó la Política General de Gobierno, enfocada en tres ejes: seguridad ciudadana, continuidad económica y transición democrática. El documento establece los lineamientos que regirán el tramo final del mandato presidencial, que concluye en julio de 2026.

La medida fue publicada mediante el Decreto Supremo N° 043-2026-PCM en el diario oficial El Peruano. Su aplicación es inmediata y alcanza a todas las entidades del Estado, incluidos gobiernos regionales y locales, universidades públicas, mancomunidades y otras instituciones.

Eje Seguridad Ciudadana: considera la implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, la implementación de la estrategia en contra de la minería ilegal y el fortalecimiento del marco legal para la lucha contra la criminalidad.

considera la implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, la implementación de la estrategia en contra de la minería ilegal y el fortalecimiento del marco legal para la lucha contra la criminalidad. Eje Continuidad Económica: contempla la atención a desastres y emergencias, la seguridad energética, el fortalecimiento de la educación con un enfoque productivo, el desarrollo regional y su competitividad, los fondos sociales en concesiones y la prevención de controversias en inversiones.

contempla la atención a desastres y emergencias, la seguridad energética, el fortalecimiento de la educación con un enfoque productivo, el desarrollo regional y su competitividad, los fondos sociales en concesiones y la prevención de controversias en inversiones. Eje Transición Democrática;: incluye la transparencia en las elecciones generales y la transición ordenada al próximo gobierno, el diálogo para la continuidad de políticas en infraestructura regional y en el desarrollo productivo.

Asimismo, la Oficina de Cumplimiento de Gobierno de la Presidencia del Consejo de Ministros tendrá un plazo de siete días para elaborar un informe con la propuesta de prioridades. Por su parte, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), en coordinación con los ministerios, contará con un máximo de 10 días para definir los indicadores de cada eje.

Entre los plazos establecidos, se prevé que hasta el 31 de mayo se elabore un reporte de avance de la política, mientras que el 15 de julio —a pocos días de culminar el mandato— Ceplan presentará un informe final.

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