Gobierno prorroga por 60 días el estado de emergencia en Lima y Callao

El Gobierno dispuso la prórroga por 60 días del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, medida que entrará en vigencia desde el 28 de junio con el objetivo de enfrentar la criminalidad y otros hechos de violencia.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 096-2026-PCM, publicado en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La norma extiende el régimen excepcional que ya se aplicaba en ambas jurisdicciones.

Durante este nuevo periodo, la Policía Nacional continuará a cargo del control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas en las zonas de intervención que sean definidas a partir de labores de inteligencia, estadísticas, indicadores y mapas del delito.

La prórroga también mantiene la restricción o suspensión de algunos derechos constitucionales. Entre ellos figuran la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito en el territorio nacional, la libertad de reunión, así como la libertad y seguridad personales.

En ese marco, el decreto establece que las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público deberán contar con la autorización correspondiente para su realización.

En cambio, aquellas actividades que no sean de carácter masivo podrán desarrollarse sin necesidad de tramitar dicho permiso, de acuerdo con lo dispuesto en la norma publicada por el Ejecutivo.

El decreto supremo lleva la firma del presidente José María Balcázar, del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, así como de los ministros de Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, y Transportes y Comunicaciones.

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