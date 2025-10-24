Guillermo Bermejo condenado a prisión: ¿quién reemplazaría su curul en el Congreso?

Zaira Arias, exintegrante de Perú Libre, es la accesitaria del congresista Guillermo Bermejo (bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo), quien hoy fue condenado a 15 años de prisión por vínculos con la organización terrorista Sendero Luminoso. El legislador será recluido en un penal tras la sentencia.

Ahora, la Mesa Directiva del Congreso tendrá que pronunciarse una vez que reciba la notificación sobre el fallo judicial contra Bermejo.

¿QUIÉN ES ZAIRA ARIAS?

Bermejo llegó al Parlamento en 2021 con Perú Libre, ocupando el número 5 de la lista por Lima, cuando Pedro Castillo postulaba a la presidencia. En tanto, Zaira Arias figuraba como número 6 en la misma lista, pero no alcanzó los votos necesarios (obtuvo 4,416 sufragios).

En julio del 2022, fue expulsada de Perú Libre. Un mes antes, había denunciado la falsificación de su firma para incluirla como candidata a regidora en la lista del aspirante a la alcaldía de Lima, Yuri Castro.

Posteriormente, en enero del 2023, la expostulante fue detenida por la Policía Nacional tras lanzar pintura roja a los agentes durante una ‘Marcha por la Paz’.

¿QUÉ OCURRIRÁ CON LA CURUL DE GUILLERMO BERMEJO?

Según el artículo 15-A del Reglamento del Congreso, cuando un parlamentario es condenado por terrorismo, no asume su accesitario y la curul queda vacante. Sin embargo, esto solo aplica cuando hay sentencia firme, es decir, es en última instancia y no se puede apelar.

Durante la audiencia, la defensa de Bermejo solicitó la nulidad del fallo, por lo que la decisión final recaerá en la Corte Suprema. El exoficial mayor del Congreso, José Elice, explicó en Latina Noticias que, mientras el proceso judicial continúe, el accesitario puede asumir la representación parlamentaria.

