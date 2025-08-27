INPE establece norma sobre penal que le corresponde a expresidentes presos

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) aprobó la Resolución Presidencial 264-2025-INPE, que modifica la directiva de clasificación de internos e incorpora de forma excepcional al penal de Barbadillo como establecimiento destinado a los expresidentes de la República.

La norma otorga a la Junta Técnica de Clasificación del Establecimiento Transitorio de Lima la facultad de ubicar a un exmandatario en Barbadillo, sin importar el régimen penitenciario ni el puntaje obtenido en la evaluación regular.

El criterio principal será la seguridad personal del interno, considerando los riesgos que enfrentan quienes ejercieron la máxima investidura del Estado.

BARBADILLO: CÁRCEL DE EXPRESIDENTES PERUANOS

Ubicado en Ate, el penal de Barbadillo ha albergado en las últimas dos décadas a Alberto Fujimori, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Martín Vizcarra. Sin embargo, hasta ahora no existía un marco normativo que sustentara esta práctica.

La nueva resolución cierra un vacío legal y respalda jurídicamente la ubicación de expresidentes en este establecimiento, evitando que dependa de interpretaciones administrativas.

La medida adquiere especial importancia tras las controversias por el traslado de Martín Vizcarra, quien pasó por el penal Ancón II antes de ser retornado a Barbadillo.

Con la modificación, el INPE asegura que los futuros expresidentes procesados o sentenciados serán recluidos en Barbadillo bajo un marco normativo claro y oficial.

