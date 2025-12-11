Ipys pone al descubierto una presunta maquinaria de ataques a cargo del alcalde de Ate

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) publicó una investigación que alerta sobre la existencia de una presunta maquinaria de hostigamiento digital contra periodistas y críticos de la gestión municipal en Ate. Según el informe, el alcalde Franco Vidal, conocido por su actividad como streamer en la plataforma Kick, sería quien coordina y estimula la acción de un grupo identificado como “Los Dibujitos”, dedicado a atacar y desacreditar a comunicadores y opositores.

De acuerdo con IPYS, la agresión digital no respondería a reacciones espontáneas de seguidores, sino a un sistema estructurado que opera desde chats de WhatsApp, como “Vidal Army Oficial”, y servidores de Discord, como “Franco Vidal 9k”. La investigación detalla que la dinámica de hostigamiento suele activarse después de que el alcalde menciona o critica públicamente a periodistas durante sus transmisiones en vivo. A partir de ello, los grupos coordinan ataques, difunden mensajes agresivos y, en algunos casos, información personal de los reporteros mencionados.

El instituto asegura haber tenido acceso a manuales internos que describen el funcionamiento de esta red. En ellos se detalla la existencia de “cliperos”, usuarios encargados de recortar y viralizar fragmentos de las transmisiones de Vidal. Según el informe, estos colaboradores recibirían incentivos como laptops, pizzas o pagos directos, con un tarifario que establecería montos de 50 soles por cada 50 mil vistas y hasta 300 soles por un millón de reproducciones en redes como TikTok o Facebook. IPYS señala, además, que algunos administradores de estos grupos tendrían vínculos contractuales con la municipalidad o serían estudiantes responsables de filtrar y ordenar el contenido.

ALERTA PREVIA

La alerta sobre el comportamiento del alcalde no es nueva. Cuatro meses atrás, Latina Noticias difundió la declaración de la regidora Elizabeth Cabezas, quien afirmó haber recibido amenazas de muerte tras cuestionar el uso de recursos públicos en las transmisiones de Vidal. Cabezas señaló al alcalde como responsable de la hostil campaña en su contra.

El patrón descrito por IPYS volvió a repetirse el 20 de julio, luego de la emisión del reportaje “Ate: el alcalde dibujito” del programa Punto Final, elaborado por el periodista Jorge Dett. Minutos después de la difusión del informe, un usuario identificado como “Trux1796” compartió en Discord presuntos datos personales del reportero y de su entorno familiar. Dett relató que, a partir de ese momento, él y sus familiares comenzaron a recibir amenazas, mensajes ofensivos y fotografías privadas, además de material pornográfico enviado desde diferentes números telefónicos.

IPYS condenó estos hechos y advirtió que este tipo de hostigamiento busca generar autocensura y poner en riesgo la integridad de los periodistas peruanos. Según el instituto, el uso de plataformas digitales por parte de funcionarios públicos para intimidar voces críticas constituye una seria amenaza para la libertad de expresión y la fiscalización ciudadana.

