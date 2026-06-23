Janet Tello rechaza “sometimiento” del Poder Judicial y reafirma defensa de la independencia judicial

La presidenta del Poder Judicial del Perú, Janet Tello Gilardi, rechazó de manera categórica las afirmaciones que cuestionan la autonomía de la institución y atribuyen un supuesto sometimiento o alineamiento a intereses ajenos a la judicatura. En ese sentido, negó de forma enfática cualquier alineamiento a intereses externos y reafirmó que la independencia judicial es un principio inquebrantable, exhortando además al Congreso a no aprobar proyectos que podrían afectar la autonomía de la justicia.

La magistrada remarcó que la independencia judicial es una condición esencial para la vigencia del Estado constitucional y la protección de los derechos fundamentales, principio que —según indicó— ha guiado su trayectoria como jueza y ahora como titular del Poder Judicial.

DEFENSA DE LA INDEPENDENCIA Y ADVERTENCIA AL CONGRESO

En su pronunciamiento, Tello señaló que la impartición de justicia no debe someterse a intereses políticos, económicos o de cualquier otra naturaleza, y que su gestión ha sostenido de forma pública y constante la defensa de estos principios. Asimismo, destacó acciones institucionales como la oposición a proyectos de ley que podrían afectar la independencia judicial, así como el pedido de acompañamiento técnico a organismos internacionales como la Comisión de Venecia y la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados.

Finalmente, exhortó al Congreso de la República del Perú a rechazar propuestas incluidas en el texto sustitutorio que modifica la Ley de la Carrera Judicial y el Código Penal, advirtiendo que algunas disposiciones, como el eventual agravamiento del delito de prevaricato, podrían afectar la autonomía de los jueces. En ese sentido, remarcó que no puede existir justicia ni democracia sólida sin jueces independientes e imparciales, reafirmando que el compromiso institucional del Poder Judicial se mantiene exclusivamente alineado a la Constitución y la ley.

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