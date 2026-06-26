JEE declaró improcedente la lista del Partido del Buen Gobierno para la alcaldía de Lima

Una resolución emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro dejó al Partido del Buen Gobierno, organización política liderada por Jorge Nieto Montesinos, sin candidato a la alcaldía de Lima, luego se declarase su lista como extemporánea, al haberse presentado fuera de la lista. Tampoco podrá tentar una representación en el Concejo Metropolitano.

De acuerdo a la resolución emitida por el JEE, los personeros del Partido del Buen Gobierno presentaron su lista para las elecciones por Lima recién el lunes 22 de junio a las 7:20 de la noche, cuando el plazo máximo para presentar la inscripción de listas fue el viernes 19.

La resolución indica que la inscripción fue presentada de manera extemporánea por el personero legal alterno de la agrupación, Leonardo Segundo Portal Anaya, quien no habría respetado los tiempos estipulados por el JNE.

Así lo señala la resolución: “En consecuencia, se verifica que dicha solicitud fue presentada con posterioridad al vencimiento del plazo legal previsto en el artículo 25 del Reglamento y del plazo excepcional otorgado por el Pleno del JNE mediante Acuerdo de fecha 15 de junio de 2026, el cual concluye indefectiblemente el 19 de junio de 2026 a las 23:59 horas. Por tanto, la presentación efectuada resulta manifiestamente extemporánea”.

Al momento de la inscripción, la agrupación de Jorge Nieto no alegó una falla en el sistema Declara+ que justificara una inscripción tardía, pero podría ser un argumento a tomarse en cuenta para la eventual apelación del partido.

BUEN GOBIERNO EN RIESGO DE PERDER SU INSCRIPCIÓN

A pesar de que el Congreso de la República redujo los requisitos de participación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, se estima que más de 20 organizaciones políticas podrían perder su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) por no alcanzar el número mínimo de candidaturas exigidas por ley. Aunque todavía no es definitivo, los partidos pueden todavía apelar para mantener su inscripción.

Entre los partidos que podrían perder su inscripción está el Partido del Buen Gobierno. También Partido Cívico Obras, Partido Aprista Peruano, Partido Popular Cristiano (PPC), Perú Libre y Partido Morado. Es importante señalar que con un proceso electoral en marcha, aún al culminar este se conocerá quienes realmente perderán su inscripción.

Finalmente, de acuerdo a la modificatoria a la Ley de Organizaciones Políticas realizada por el Congreso de la República, los partidos políticos que no participen en elecciones regionales en al menos 30% de regiones deberán perder su inscripción.

VIDEO RECOMENDADO