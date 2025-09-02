JNE capacita a periodistas de Latina Noticias sobre elecciones generales 2026

Este martes 2 de septiembre, personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) llegó a las instalaciones de Latina con el propósito de brindar una conferencia dirigida a periodistas sobre las próximas elecciones generales de 2026.

Durante la jornada, Jorge Antonio Valdivia Javier, integrante del Gabinete de Asesores de la presidencia del JNE, explicó el cronograma electoral y las reglas sobre alianzas políticas.

Posteriormente, Luis Ramos Polo, representante de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, expuso sobre neutralidad, publicidad estatal y propaganda electoral, temas de importancia para garantizar elecciones transparentes.

Asimismo, Rino Yvan Ypanaque, de la Secretaría General, presentó la plataforma electoral, herramienta digital que centraliza información oficial sobre los comicios.

Finalmente, César Geldres Salazar, del Comité de Fact Checking y la Oficina General de Comunicaciones e Imagen del JNE, cerró la conferencia con una exposición sobre la lucha contra la desinformación electoral y el rol de los medios en la verificación de datos.

Es importante mencionar que en la conferencia participó el equipo las áreas de Adaptación y Digital, así como los conductores de Latina Noticias y periodistas del programa dominical Punto Final.

