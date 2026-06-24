JNE convocó a Rafael López Aliaga para que recepcione su credencial de senador

Este miércoles, a través de la resolución N° 1412-2026-JNE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó a Rafael López Aliaga —y a los otros 59 ciudadanos que han sido proclamados senadores— para que reciba sus credenciales. La ceremonia se realizará este jueves 25 de junio, desde las 11:00 horas, en el auditorio del Colegio Médico del Perú, ubicado en Miraflores.

Sin embargo, el excandidato presidencial de Renovación Popular ha expuesto públicamente que no desea asumir el cargo al que fue elegido con 290.615 votos en las Elecciones Generales. Mediante una carta enviada al JNE, comunicó formalmente su “desistimiento irrevocable a ser proclamado y asumir el cargo de senador de la República”.

El también exalcalde de Lima aseguró que con esta postura no renuncia a su responsabilidad con el país, ya que el estatuto de su partido lo faculta a presidir las bancadas que logró la organización en el Parlamento.

“La decisión que he tomado también se encuentra justificada en las denuncias que he interpuesto por los sucesos del 12 de abril, las cuales no podría seguir impulsando desde un escaño. Tengo la firme decisión de conseguir justicia en nombre de los cientos de miles de peruanos que nos dieron su voto”, se lee en la misiva.

El jueves 25 también se entregarán las credenciales a los cinco parlamentarios andinos titulares y los 10 suplentes, mientras que el viernes 26 de junio se hará lo propio para los 130 miembros de la Cámara de Diputados.

SE VENCE EL PLAZO PARA RESOLVER LAS OBSERVACIONES

López Aliaga también ha manifestado su intención de ser candidato a teniente alcalde de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, bajo una lista que encabeza Luis Rubio Idrogo, quien se encuentra a cargo de los Hospitales Solidarios. No obstante, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró la solicitud de inscripción de Renovación Popular como inadmisible, mediante una resolución publicada el pasado lunes 22 de junio.

Entre las razones se menciona que el otrora burgomaestre fue proclamado como senador electo por el JNE, “habiéndose difundido además información referida a una presunta renuncia o desistimiento a dicho cargo”.

“En tal sentido, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y la inexistencia de eventuales impedimentos previstos en la normativa electoral vigente, corresponde que la organización política informe y acredite documentalmente la situación jurídica actual del referido candidato respecto de dicha proclamación, adjuntando la documentación sustentatorio pertinente”, explica el JEE.

El partido tiene hasta hoy, miércoles 24 de junio, para subsanar esta y otras observaciones que ha planteado el órgano electoral. En caso de que la respuesta de Renovación Popular no resulte suficiente y las candidaturas a la alcaldía y de regidores sean declaradas como improcedentes, la agrupación podrá apelar en segunda instancia, dejando la decisión final al JNE.

¿QUIÉN REEMPLAZARÍA A LOPEZ ALIAGA?

Rafael López Aliaga ha mencionado que la persona que lo reemplazaría en el puesto de senador sería Absalón Vásquez, quien quedó en sexto lugar en la elección nacional de la Cámara Alta, con 78.993 votos preferenciales. El exministro de Agricultura de Alberto Fujimori había quedado fuera del Poder Legislativo debido a que a Renovación Popular solo le corresponde cinco escaños en esa circunscripción.

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