JNE declara infundadas 23 apelaciones de Juntos por el Perú sobre actas observadas

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundadas las 23 apelaciones presentadas por Juntos por el Perú relacionadas con actas observadas de la Segunda Elección Presidencial de las Elecciones Generales 2026. La decisión fue adoptada durante una audiencia pública virtual realizada este martes y forma parte de la revisión de 42 recursos de apelación vistos en primera audiencia.

Los recursos fueron presentados por la organización política que tiene como candidato presidencial a Roberto Sánchez y estaban referidos a actas observadas en Santiago de Chile, Nueva Jersey (Estados Unidos), Huancavelica, Ucayali y el distrito limeño de Ate. La resolución es relevante porque se produce en el contexto de la etapa final del proceso electoral y mientras persisten cuestionamientos sobre los resultados de la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con la nota de prensa difundida por el JNE, los expedientes revisados por el máximo órgano electoral fueron analizados por el Pleno, que finalmente determinó declarar infundadas las apelaciones presentadas por Juntos por el Perú contra resoluciones emitidas por los Jurados Electorales Especiales correspondientes.

La audiencia pública se desarrolló de manera virtual desde las 10:00 de la mañana y fue transmitida en vivo a través del canal institucional JNE Media y las redes sociales de la institución. En total, el Pleno revisó 42 recursos de apelación vinculados al proceso electoral en curso.

OTRAS APELACIONES REVISADAS

Además de los casos promovidos por Juntos por el Perú, el organismo electoral informó que resolvió otras 14 apelaciones de diferentes agrupaciones políticas relacionadas con presuntas infracciones en la Declaración Jurada de Hoja de Vida de algunos candidatos al momento de solicitar su inscripción para las Elecciones Generales 2026.

Asimismo, los magistrados evaluaron cinco apelaciones vinculadas a procedimientos sancionadores por presuntas vulneraciones a la neutralidad electoral y a las normas sobre publicidad estatal durante el proceso electoral.

La decisión del JNE se conoce mientras continúan las tensiones políticas tras la segunda vuelta presidencial. En ese contexto, Roberto Sánchez ha señalado públicamente que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori en caso de que la candidata de Fuerza Popular sea proclamada ganadora de la elección presidencial.

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