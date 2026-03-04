JNE y ONPE alertan ante el Congreso que falta de presupuesto pone en riesgo Elecciones 2026

Los titulares de los organismos electorales advirtieron ante el Congreso que la falta de recursos podría comprometer la transparencia y la legitimidad de las Elecciones Generales 2026. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, y el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, coincidieron en que el presupuesto asignado y las transferencias pendientes no garantizan, por ahora, el despliegue completo del proceso.

Durante su presentación en la Comisión de Constitución, junto al titular del Reniec, Burneo sostuvo que el déficit del JNE asciende a S/ 288.9 millones y advirtió que la brecha puede traducirse en mayor desinformación, menor capacidad de fiscalización y problemas de coordinación interinstitucional, lo que terminaría afectando la confianza en los resultados y en las autoridades electas.

Según explicó, el monto pendiente no corresponde a gastos menores: se requiere para la operatividad de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y el despliegue de fiscalizadores a nivel nacional. En ese marco, el JNE planteó como meta contar con 49,501 fiscalizadores, con un estándar de supervisión más exigente que en procesos anteriores.

ONPE: NUEVAS LOGÍSTICAS

Desde la ONPE, Corvetto aseguró que la organización del proceso continúa avanzando, aunque reconoció limitaciones presupuestarias. La preocupación se agrava por la implementación de una norma que obliga a conservar físicamente las cédulas de votación tras el escrutinio para eventuales recuentos en audiencias públicas ante los JEE.

Esta disposición implica una logística adicional: trasladar y almacenar de forma segura las cédulas de más de 92 mil mesas de sufragio a nivel nacional, lo que demanda recursos y coordinación para el resguardo del material electoral.

Los organismos electorales sostienen que, si no se cierra la brecha presupuestaria, el país podría enfrentar un escenario de mayor conflictividad y cuestionamientos sobre los resultados, en un contexto político ya polarizado.

