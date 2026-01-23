JNJ destituye a Delia Espinoza del cargo de fiscal suprema

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) oficializó este viernes 23 la destitución definitiva de Delia Espinoza como fiscal suprema. El pleno adoptó la decisión por unanimidad, contando con los votos singulares de los magistrados Jaime de la Puente Parodi y Gino Ríos Patio.

El organismo constitucional determinó que Delia Espinoza cometió faltas muy graves al bloquear la restitución de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación durante junio de 2025. Según la resolución, la ahora exmagistrada omitió ejecutar el mandato administrativo que ordenaba el retorno de Benavides como cabeza del Ministerio Público.

La sanción se fundamenta en el informe de la magistrada María Teresa Cabrera, quien el pasado 14 de enero recomendó la separación inmediata. Entre los puntos clave del documento destacan:

Inacción administrativa: No se gestionaron las coordinaciones formales ni se dispusieron las medidas necesarias para cumplir con la reincorporación de Benavides .

Obstaculización institucional: Se reportaron incidentes irregulares, como vigilias y presencia inusual de personal en la sede central de la Fiscalía, interpretados como maniobras para impedir el cumplimiento del mandato.

El fallo de la JNJ cierra un proceso disciplinario iniciado en septiembre del año pasado. Cabe recordar que Delia Espinoza ya enfrentaba una inhabilitación por parte del Congreso desde diciembre de 2025. Con este nuevo veredicto, ella queda apartada de forma permanente de la carrera fiscal y pierde cualquier posibilidad de liderar la institución en el futuro.

