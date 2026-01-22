Jerí confirmó dos reuniones más con empresario chino: ¿Qué hizo en esas fechas, según el Portal de Transparencia?

El miércoles 21 de enero, el presidente José Jerí indicó durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización que visitó en otras dos oportunidades el chifa del empresario chino, reuniones por las que es investigado. Pero, ¿cuáles fueron sus actividades oficiales en esas fechas, según el Portal de Transparencia?

No solo se trató de la polémica cena de noche a la que acudió encapuchado el 26 de diciembre, sino que el propio José Jerí reveló ante el Congreso que visitó en dos veces más dicho local: el 3 y 9 de diciembre. En Latina Noticias verificamos qué hizo durante esos días, según su agenda en el Portal de Transparencia.

3 de diciembre de 2025

El mandatario comenzó su jornada desde las 7:42 am, con un viaje hacia la ciudad de Tacna para la ceremonia del izamiento del Pabellón nacional en la Plaza de Armas. Ya de retorno en la capital, asistió desde las 7:01 pm hasta las 8:16 pm a una reunión de trabajo en San Isidro con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo; el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola Delgado; y otros altos mandos policiales. Luego de ello, no se registran más actividades.

9 de diciembre de 2025

El presidente José Jerí registra reuniones en una única locación: el Cuartel General del Ejército ubicado en el distrito de San Borja. Se presentó en la ceremonia por el 201° Aniversario de la Batalla de Ayacucho y Día del Ejército del Perú. Asistió a la ceremonia de la firma del acuerdo entre el Ejército del Perú y Hyundai Rotem y, además, participó de un tercer evento: la presentación del libro por los 80 años de la inauguración del Cuartel General del Ejército. Estas visitas se realizaron entre las 10:09 am y las 2:05 de la tarde, última hora registrada en la plataforma del Estado.

