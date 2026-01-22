Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Política

José Jerí: ¿cuántas mociones de censura han presentado en su contra?

Política
M.F. Simborth
M.F. Simborth
Compartir

El actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó mediante su cuenta de X que se ha presentado una cuarta moción de censura contra el mandatario José Jerí

El documento ha sido firmado por los mismos congresistas a favor de las otras tres mociones de censura, presentadas por los legisladores Ruth Luque del Bloque Democrático Popular, Elias Varas de Juntos por el Perú -Voces del Pueblo – Bloque Magisterial y Jaime Quito de la Bancada Socialista.

Entre los firmantes se encuentran Flavio Cruz Mamani, Edward Málaga, Flor Pablo, Leslie Olivos, Karol Paredes, Carlos Zeballos, Pedro Martínez y Alex Flores, Roberto Sánchez, Jorge Ceballos. Sumado a ellos, firmó por primera vez la candidata por Renovación Popular Gladis Echaíz.

Noticia en desarrollo.

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo