José Jerí: ¿cuántas mociones de censura han presentado en su contra?

El actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó mediante su cuenta de X que se ha presentado una cuarta moción de censura contra el mandatario José Jerí.

El documento ha sido firmado por los mismos congresistas a favor de las otras tres mociones de censura, presentadas por los legisladores Ruth Luque del Bloque Democrático Popular, Elias Varas de Juntos por el Perú -Voces del Pueblo – Bloque Magisterial y Jaime Quito de la Bancada Socialista.

Entre los firmantes se encuentran Flavio Cruz Mamani, Edward Málaga, Flor Pablo, Leslie Olivos, Karol Paredes, Carlos Zeballos, Pedro Martínez y Alex Flores, Roberto Sánchez, Jorge Ceballos. Sumado a ellos, firmó por primera vez la candidata por Renovación Popular Gladis Echaíz.

Cuarta moción de censura contra Jerí. Firman casi los mismos que en las otras tres. Una novedad: se suma Gladis Echaíz, candidata de RP. Los más importantes constitucionalistas dicen que lo que tiene que plantearse en todo caso es VACANCIA, porque Jerí es presidente de la… pic.twitter.com/WHoJ44r48e — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) January 22, 2026

Noticia en desarrollo.

