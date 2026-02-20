Jerí reaparece y envía recomendación al presidente Balcázar: “EE. UU. es nuestro principal socio estratégico”

El expresidente interino José Jerí reapareció este viernes, días después de dejar la jefatura del Estado tras ser censurado por el Congreso, y fijó posición sobre el rumbo que debería adoptar la política exterior del país.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el exmandatario se refirió a la agenda internacional del actual jefe de Estado, José María Balcázar, a quien dirigió una recomendación directa sobre las prioridades diplomáticas y comerciales del Perú.

“El señor presidente de la república, José María Balcázar, debería, como recomendación, mantener el camino y las acciones iniciadas con ellos mirando nuestro presente y futuro”, escribió Jerí, en alusión a los vínculos con Estados Unidos. En su publicación, subrayó que ese país constituye el principal socio estratégico del Perú y defendió la continuidad de los acuerdos y líneas de cooperación impulsadas durante su administración.

Es determinante seguir fortaleciendo nuestras relaciones internacionales; EEUU es nuestro principal socio estratégico. El SPR José Maria Balcázar debería, como recomendación, mantener el camino y las acciones iniciadas con ellos mirando nuestro presente y futuro. — José Jerí (@josejeriore) February 20, 2026

CHIFA VS. HAMBURGUESA

El pronunciamiento llamó la atención debido a que la salida de Jerí del poder estuvo marcada por la controversia. El Congreso aprobó su censura luego de que se revelaran reuniones clandestinas que sostuvo con empresarios chinos, encuentros que desataron cuestionamientos sobre la transparencia de su gestión y el equilibrio en la política exterior peruana.

Durante su mandato, diversos sectores políticos y empresariales señalaron un aparente acercamiento preferencial hacia capitales chinos, en el marco de proyectos de inversión en infraestructura y energía. Las revelaciones sobre dichas reuniones, realizadas por el dominical Punto Final, aceleraron la crisis política que culminó con su retiro del cargo.

En su mensaje más reciente, el exgobernante evitó referirse a esos episodios y centró su discurso en la necesidad de preservar la estabilidad de las relaciones con Washington.

VIDEO RECOMENDADO